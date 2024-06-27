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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Торговля Башкирии с Турцией выросла на 16%

Торговля Башкирии с Турцией выросла на 16%

27 июня 2024, 09:52
Фото: freepik.com
Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан и Турции в первом квартале года вырос на 15,9% по сравнению с январём — апрелем минувшего года, сообщила глава МинВЭС российского региона Маргарита Болычева.

Руководитель ведомства также добавила, что экспорт из Башкирии в Турцию увеличился на 17,4%.

Отметим, что в минувшем году в десятку главных контрагентов Башкирии по внешней торговле стали КНР, Турция, Казахстан, Беларусь, ОАЭ, Латвия, Узбекистан, Кыргызстан, а также Нидерланды и Германия.

Внешнеторговый оборот Башкирии с Индией вырос в четыре раза
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Как сообщал ранее Mkset, вншнеторговый оборот российского региона с Индией в первом квартале 2024 года вырос сразу в четыре раза. При этом в прошлом году страна занимала 12 место по торговле с Республикой Башкортостан.

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