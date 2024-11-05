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Экспорт

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Ноябрь
Башкирия экспортирует мусор
5 ноября, 09:01
Башкирия будет кормить Африку
2 ноября, 05:49
Октябрь
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
Башкирия будет кормить Турцию
23 октября, 17:25
Башкирия будет кормить Китай
14 октября, 10:12
Август
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
30 августа, 06:35
Санкции троекратно накормили Башкирию
В 2024 году исполнилось 10 лет продовольственному эмбарго и как показала практика, это стало неожиданным толчком для развития, сообщает правительство РБ.
8 августа, 04:50
Июнь
Башкирия отправила 63 тонны гречки в Бельгию и Турцию
29 июня, 11:33
Нацбанк Башкирии опубликовал важное заявление по доллару и евро
Приоритет использования валюты при расчетах сменился на китайский юань в последние два года и поводов для беспокойства у рядовых граждан быть не должно, сообщает региональное отделение Банка России.
19 июня, 08:07
Доллар по ₽100 — что говорят эксперты
14 июня, 07:33
Апрель
Глава Башкирии обсудил в Дубае халяльные колбасы
Радий Хабиров провел переговоры о выходе сельхозпродукции Башкирии на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом глава российского региона сообщил в своих соцсетях. Руководитель республики обсудил вопросы экспорта с министром по вопросам изменения климата Амной бин Абдулла Аль Дахак.
25 апреля, 05:57

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