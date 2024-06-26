Джулиан Ассанж и Wikileaks: герой или преступник?

В апреле 2019 года его выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он искал убежища семь лет назад на фоне расследования шведских властей обвинений в сексуальных домогательствах, которые он долгое время отрицал и которые позже были прекращены. Южноамериканская нация отозвала политическое убежище после обвинений со стороны правительства США.