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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Джулиан Ассанж и Wikileaks: герой или преступник?

Джулиан Ассанж и Wikileaks: герой или преступник?

26 июня 2024, 13:39
Фото: Reuters
Джулиан Ассанж и Wikileaks: герой или преступник?
Как австралийский хакер и журналист вызвал мировую бурю, разоблачая секреты великих держав.

Джулиан Ассанж — имя, которое уже много лет вызывает бурные споры и обсуждения по всему миру. Кто-то видит в нем героя и борца за правду, а кто-то считает его преступником и угрозой национальной безопасности. Эта история о том, как один человек смог изменить мировой порядок, используя силу информации.

Кто такой Джулиан Ассанж?

Джулиан Ассанж родился в Австралии и с юных лет проявлял исключительные способности в области компьютерного программирования. Еще подростком он приобрел репутацию талантливого хакера. В 1995 году его оштрафовали за хакерство, но это не остановило его стремление использовать свои навыки для более грандиозных целей.

В 2006 году он создал Wikileaks — веб-сайт, который предназначался для публикации конфиденциальных документов и разоблачений. Wikileaks быстро стал известен благодаря своим смелым публикациям и разоблачениям, которые затрагивали самые разные аспекты мировой политики и бизнеса.

Протестующие в Лондоне митингуют в знак солидарности с основателем Wikileaks в 2021 годуПротестующие в Лондоне митингуют в знак солидарности с основателем Wikileaks в 2021 году
Протестующие в Лондоне митингуют в знак солидарности с основателем Wikileaks в 2021 году
Фото: Getty Images

Что такое Wikileaks и его роль в мире?

Wikileaks, созданный Ассанжем в 2006 году, утверждает, что опубликовал более 10 миллионов документов на самые разные темы.

В 2010 году Wikileaks опубликовал видео с американского военного вертолета, на котором видно, как в столице Ирака Багдаде гибнут мирные жители. Это было лишь началом череды публикаций, которые потрясли мир. Благодаря бывшему аналитикам разведки армии США Челси Мэннинг, сайт получил доступ к тысячам конфиденциальных документов. Эти документы раскрывали ужасающие факты о войне в Афганистане, в том числе о незарегистрированных инцидентах, в которых погибли сотни мирных жителей.

Эти разоблачения стали огромной историей, вызвавшей реакцию во всех уголках земного шара и приведшей к тщательному изучению участия Америки в иностранных конфликтах. США заявили, что утечки поставили под угрозу жизнь американского персонала.

— Джулиан Ассанж — не журналист. Ни один ответственный субъект, будь то журналист или кто-либо другой, не стал бы намеренно публиковать имена людей, которые, как он или она знали, были конфиденциальными источниками информации в зонах боевых действий, подвергая их величайшей опасности, — заявил тогда Джон Демерс, занимавший тогда пост высокопоставленного чиновника национальной безопасности Министерства юстиции.

Помимо разоблачений, связанных с Ираком и Афганистаном, сайт также публиковал документы киностудии Sony Pictures и взломанные электронные письма с аккаунта руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты в преддверии президентских выборов в США 2016 года.

Для своих сторонников веб-сайт разоблачителей является ключевым игроком в раскрытии секретов, которые правительства и компании предпочли бы скрывать. Но те, чьи документы были опубликованы в сети, утверждают, что это опасная и безрассудная сила.

Кадры с вертолета были опубликованы на Wikileaks.Кадры с вертолета были опубликованы на Wikileaks.
Кадры с вертолета были опубликованы на Wikileaks.
Фото: Wikileaks

Судебные разбирательства

В 2010 году шведские власти выдали ордер на арест Ассанжа, обвинив его в изнасиловании одной женщины и приставании к другой. Это ознаменовало начало 14-летней судебной тяжбы Ассанжа.

Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж нашел убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел семь лет. За это время его регулярно посещали сторонники знаменитостей, включая певицу Леди Гагу и актрису Памелу Андерсон. В 2019 году шведские власти прекратили дело против Ассанжа, поскольку с момента предполагаемых преступлений прошло слишком много времени.

Почему он еще не находился под стражей в США?

Ассанж провел последние пять лет в британской тюрьме строгого режима, борясь за то, чтобы избежать экстрадиции в США, и добившись благоприятных судебных решений, которые задержали любую передачу через Атлантику.

В апреле 2019 года его выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он искал убежища семь лет назад на фоне расследования шведских властей обвинений в сексуальных домогательствах, которые он долгое время отрицал и которые позже были прекращены. Южноамериканская нация отозвала политическое убежище после обвинений со стороны правительства США.

Несмотря на его арест и тюремное заключение британскими властями, усилия США по экстрадиции застопорились до заключения сделки о признании вины.

Британский судья отклонил запрос США об экстрадиции в 2021 году, поскольку Ассанж, скорее всего, покончит с собой, если будет содержаться в суровых тюремных условиях США. Высшие суды отменили это решение после получения заверений США относительно обращения с ним. Британское правительство подписало приказ об экстрадиции в июне 2022 года.

Затем, в прошлом месяце, два судьи Высокого суда постановили, что Ассанж может подать новую апелляцию, основываясь на аргументах о том, получит ли он защиту свободы слова или окажется в невыгодном положении, поскольку не является гражданином США.

Джулиан Ассанж поднимает кулак после прибытия в аэропорт Канберры в Канберре после того как он признал себя виновным в суде США на Сайпане.Джулиан Ассанж поднимает кулак после прибытия в аэропорт Канберры в Канберре после того как он признал себя виновным в суде США на Сайпане.
Джулиан Ассанж поднимает кулак после прибытия в аэропорт Канберры в Канберре после того как он признал себя виновным в суде США на Сайпане.
Фото: cbsnews.com

Освобождение и сделка

Недавно Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после сделки, по которой он признал себя виновным по одному обвинению. Согласно письму Министерства юстиции, поданному в федеральный суд, Ассанж признал себя виновным в совершении уголовного преступления в соответствии с Законом о шпионаже в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся национальной обороны США.

Слушание состоялось в 26 июня 2024 года, утром в окружном суде США на Сайпане, крупнейшем острове Северных Марианских островов. Содружество США в Тихом океане находится относительно близко к родной Австралии Ассанжа и учитывает его желание избежать проникновения в континентальную часть Соединенных Штатов.

Судья приговорил его к пяти годам, которые он уже провел за решеткой в ​​Соединенном Королевстве, борясь с  экстрадицией , и избежал длительного тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора.

Ассанж выразил неохотное удовлетворение резолюцией, заявив в суде, что, хотя он считает, что Закон о шпионаже противоречит Первой поправке, он принимает последствия запроса секретной информации из источников для публикации.

Личная жизнь и поддержка

Стелла Ассанж, шведско-испанский юрист, стала женой Джулиана в 2022 году, когда он находился в лондонской тюрьме Белмарш. Пара начала свои отношения в 2015 году и у них двое детей: Макс и Габриэль. На свадьбе присутствовали шесть гостей, включая двух братьев Ассанжа и его отца.

Стелла активно поддерживала мужа во время его судебных разбирательств, заявляя, что каждая победа на этом пути — это шаг к его свободе.

Джулиан Ассанж покинул зал суда на Сайпане свободным человеком
Видео: washingtonpost.com
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