Джулиан Ассанж и Wikileaks: герой или преступник?

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
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Updated Сегодня, 13:47
Джулиан Ассанж — имя, которое уже много лет вызывает бурные споры и обсуждения по всему миру. Кто-то видит в нем героя и борца за правду, а кто-то считает его преступником и угрозой национальной безопасности. Эта история о том, как один человек смог изменить мировой порядок, используя силу информации.
Джулиан Ассанж родился в Австралии и с юных лет проявлял исключительные способности в области компьютерного программирования. Еще подростком он приобрел репутацию талантливого хакера. В 1995 году его оштрафовали за хакерство, но это не остановило его стремление использовать свои навыки для более грандиозных целей.
В 2006 году он создал Wikileaks — веб-сайт, который предназначался для публикации конфиденциальных документов и разоблачений. Wikileaks быстро стал известен благодаря своим смелым публикациям и разоблачениям, которые затрагивали самые разные аспекты мировой политики и бизнеса.
Wikileaks, созданный Ассанжем в 2006 году, утверждает, что опубликовал более 10 миллионов документов на самые разные темы.
В 2010 году Wikileaks опубликовал видео с американского военного вертолета, на котором видно, как в столице Ирака Багдаде гибнут мирные жители. Это было лишь началом череды публикаций, которые потрясли мир. Благодаря бывшему аналитикам разведки армии США Челси Мэннинг, сайт получил доступ к тысячам конфиденциальных документов. Эти документы раскрывали ужасающие факты о войне в Афганистане, в том числе о незарегистрированных инцидентах, в которых погибли сотни мирных жителей.
Эти разоблачения стали огромной историей, вызвавшей реакцию во всех уголках земного шара и приведшей к тщательному изучению участия Америки в иностранных конфликтах. США заявили, что утечки поставили под угрозу жизнь американского персонала.
— Джулиан Ассанж — не журналист. Ни один ответственный субъект, будь то журналист или кто-либо другой, не стал бы намеренно публиковать имена людей, которые, как он или она знали, были конфиденциальными источниками информации в зонах боевых действий, подвергая их величайшей опасности, — заявил тогда Джон Демерс, занимавший тогда пост высокопоставленного чиновника национальной безопасности Министерства юстиции.
Помимо разоблачений, связанных с Ираком и Афганистаном, сайт также публиковал документы киностудии Sony Pictures и взломанные электронные письма с аккаунта руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты в преддверии президентских выборов в США 2016 года.
Для своих сторонников веб-сайт разоблачителей является ключевым игроком в раскрытии секретов, которые правительства и компании предпочли бы скрывать. Но те, чьи документы были опубликованы в сети, утверждают, что это опасная и безрассудная сила.
В 2010 году шведские власти выдали ордер на арест Ассанжа, обвинив его в изнасиловании одной женщины и приставании к другой. Это ознаменовало начало 14-летней судебной тяжбы Ассанжа.
Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж нашел убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел семь лет. За это время его регулярно посещали сторонники знаменитостей, включая певицу Леди Гагу и актрису Памелу Андерсон. В 2019 году шведские власти прекратили дело против Ассанжа, поскольку с момента предполагаемых преступлений прошло слишком много времени.
Ассанж провел последние пять лет в британской тюрьме строгого режима, борясь за то, чтобы избежать экстрадиции в США, и добившись благоприятных судебных решений, которые задержали любую передачу через Атлантику.
В апреле 2019 года его выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он искал убежища семь лет назад на фоне расследования шведских властей обвинений в сексуальных домогательствах, которые он долгое время отрицал и которые позже были прекращены. Южноамериканская нация отозвала политическое убежище после обвинений со стороны правительства США.
Несмотря на его арест и тюремное заключение британскими властями, усилия США по экстрадиции застопорились до заключения сделки о признании вины.
Британский судья отклонил запрос США об экстрадиции в 2021 году, поскольку Ассанж, скорее всего, покончит с собой, если будет содержаться в суровых тюремных условиях США. Высшие суды отменили это решение после получения заверений США относительно обращения с ним. Британское правительство подписало приказ об экстрадиции в июне 2022 года.
Затем, в прошлом месяце, два судьи Высокого суда постановили, что Ассанж может подать новую апелляцию, основываясь на аргументах о том, получит ли он защиту свободы слова или окажется в невыгодном положении, поскольку не является гражданином США.
Недавно Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после сделки, по которой он признал себя виновным по одному обвинению. Согласно письму Министерства юстиции, поданному в федеральный суд, Ассанж признал себя виновным в совершении уголовного преступления в соответствии с Законом о шпионаже в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся национальной обороны США.
Слушание состоялось в 26 июня 2024 года, утром в окружном суде США на Сайпане, крупнейшем острове Северных Марианских островов. Содружество США в Тихом океане находится относительно близко к родной Австралии Ассанжа и учитывает его желание избежать проникновения в континентальную часть Соединенных Штатов.
Судья приговорил его к пяти годам, которые он уже провел за решеткой в Соединенном Королевстве, борясь с экстрадицией , и избежал длительного тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора.
Ассанж выразил неохотное удовлетворение резолюцией, заявив в суде, что, хотя он считает, что Закон о шпионаже противоречит Первой поправке, он принимает последствия запроса секретной информации из источников для публикации.
Стелла Ассанж, шведско-испанский юрист, стала женой Джулиана в 2022 году, когда он находился в лондонской тюрьме Белмарш. Пара начала свои отношения в 2015 году и у них двое детей: Макс и Габриэль. На свадьбе присутствовали шесть гостей, включая двух братьев Ассанжа и его отца.
Стелла активно поддерживала мужа во время его судебных разбирательств, заявляя, что каждая победа на этом пути — это шаг к его свободе.