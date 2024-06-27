В Башкирии собачница держит сотню животных на маленьком участке

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Как утверждают в ведомстве, корма на всех четвероногих уже не хватает, не говоря о внимании. Участок облюбовали насекомые, а вокруг территории стоит ужасный запах. При этом едят животные лишь несколько раз в день.
Женщина долгое время «воевала» с местными из-за своего увлечения животными. Наконец, суд предписал жительнице сдать всех своих питомцев в приют. Между тем исполнять решение любительница животных совсем не спешит.
Ведомство обратилось к жителям Башкирии и призвало посодействовать в том, чтобы пристроить любимцев горе-собачницы. Всех неравнодушных просят звонить в местное управление ФССП.