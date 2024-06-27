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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Башкирии собачница держит сотню животных на маленьком участке

В Башкирии собачница держит сотню животных на маленьком участке

27 июня 2024, 12:35
Фото: ФССП
Огромную свору собак и кошек в условиях абсолютной антисанитарии держит жительница поселка Иглино, сообщает служба судебных приставов Башкортостана.

Как утверждают в ведомстве, корма на всех четвероногих уже не хватает, не говоря о внимании. Участок облюбовали насекомые, а вокруг территории стоит ужасный запах. При этом едят животные лишь несколько раз в день.

Женщина долгое время «воевала» с местными из-за своего увлечения животными. Наконец, суд предписал жительнице сдать всех своих питомцев в приют. Между тем исполнять решение любительница животных совсем не спешит.

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Ведомство обратилось к жителям Башкирии и призвало посодействовать в том, чтобы пристроить любимцев горе-собачницы. Всех неравнодушных просят звонить в местное управление ФССП.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Приют#Животные#Собаки#Кошки#Иглино#Кошатница#Собачница#Бродячие животные#Отлов
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