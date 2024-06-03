«Это был поджог!» Подробности жуткого пожара в уфимском приюте для животных

Как сообщили Mkset в МЧС, речь идет о шести погибших кошках и трёх собаках — ранее телеграм-каналы называли число в 63 питомца, на данный же момент пост в одном из «инсайдерских» телеграм-каналов утверждает уже о том, что котов было «около сорока». Спасатели информацию из соцсетей не подтверждают.