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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Уфе заживо сгорели все животные городского приюта

«Это был поджог!» Подробности жуткого пожара в уфимском приюте для животных

3 июня 2024, 14:57
Фото: Lokotko1997/Telegram

В Уфе заживо сгорели все животные городского приюта

Спасатели назвали число погибших питомцев при пожаре в приюте «ЛоКотики» в районе уфимского ТЦ «Меркурий». Зоозащитники назвали произошедшее намеренным поджогом.

Как сообщили Mkset в МЧС, речь идет о шести погибших кошках и трёх собаках — ранее телеграм-каналы называли число в 63 питомца, на данный же момент пост в одном из «инсайдерских» телеграм-каналов утверждает уже о том, что котов было «около сорока». Спасатели информацию из соцсетей не подтверждают.

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Поджог или трагическая случайность?

На мысли о намеренном поджоге приюта горожан натолкнул тот факт, что в столице Башкирии происходит уже второй за неделю пожар в центрах содержания животных.

— Два приюта за короткий срок… Что-то тут явно не то и остальным надо быть начеку.
— Слов нет, соболезную, плачу. Тоже всегда переживаю за наш приют. Что же творится с людьми? Что за геноцид над животными. Горите в аду, изверги!

Владелица приюта Любовь Локотко, в свою очередь, слухи не подтвердила.

— Спасибо вам всем, я очень плохо себя чувствую, скорая отключила меня от реальности… Я не утверждаю, что это поджог… Идёт следствие… — пишет опечаленная зоозащитница.

В более ранних постах Локотко указано, что произошла трагедия утром 3 июня.

— Сегодня под утро… — гласит подпись под кадром тушения пожара. — Все мои пушистики погибли в огне. Нет больше ЛоКотиков. Пожарные следователи изъяли с пепелища банку из-под летучих веществ. Всё.

Напомним, аналогичный случай произошел под Уфой 26 мая. Тогда в сгоревшем питомнике сгорели две собаки, ещё 13 удалось спасти.

#Происшествия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные
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