«Это был поджог!» Подробности жуткого пожара в уфимском приюте для животных

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как сообщили Mkset в МЧС, речь идет о шести погибших кошках и трёх собаках — ранее телеграм-каналы называли число в 63 питомца, на данный же момент пост в одном из «инсайдерских» телеграм-каналов утверждает уже о том, что котов было «около сорока». Спасатели информацию из соцсетей не подтверждают.
На мысли о намеренном поджоге приюта горожан натолкнул тот факт, что в столице Башкирии происходит уже второй за неделю пожар в центрах содержания животных.
— Два приюта за короткий срок… Что-то тут явно не то и остальным надо быть начеку.
— Слов нет, соболезную, плачу. Тоже всегда переживаю за наш приют. Что же творится с людьми? Что за геноцид над животными. Горите в аду, изверги!
Владелица приюта Любовь Локотко, в свою очередь, слухи не подтвердила.
— Спасибо вам всем, я очень плохо себя чувствую, скорая отключила меня от реальности… Я не утверждаю, что это поджог… Идёт следствие… — пишет опечаленная зоозащитница.
В более ранних постах Локотко указано, что произошла трагедия утром 3 июня.
— Сегодня под утро… — гласит подпись под кадром тушения пожара. — Все мои пушистики погибли в огне. Нет больше ЛоКотиков. Пожарные следователи изъяли с пепелища банку из-под летучих веществ. Всё.
Напомним, аналогичный случай произошел под Уфой 26 мая. Тогда в сгоревшем питомнике сгорели две собаки, ещё 13 удалось спасти.