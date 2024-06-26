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Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Когда в Башкирию вернётся жара

Когда в Башкирию вернётся жара

26 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
Отступления дождивой погоды в ближайшее время ждать не стоит, гласят прогнозы башкортостанского управления Гидрометцентра и метеорологических онлайн-ресурсов.

Согласно данным Башгидромета, до конца этой рабочей недели температура воздуха не поднимется выше +15… +20°С. При этом ночью возможны похолодания до +6°С. В отдельных районах — ливни, град, сильный ветер.

В целом, дождливым обещает быть весь июнь. Так, по прогнозу «Гисметео» сухая погода ожидается лишь в грядущее воскресенье, 30 июня. Температура воздуха днём составит +22°С. Выше +24°С в этом месяце синоптики не ожидают.

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Несколько иной прогноз даёт «Яндекс Погода». По их данным, с 15 июля погода будет ясной, а воздух разогреется до +31°С. На этой и следующей неделях же будет относительно дождиво. В пятницу и субботу ожидают +16… +17°С, в воскресенье, 30 июля, — уже +21°С. Первая неделя июля выше +28°С не сулит.

#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Жара#Дожди
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