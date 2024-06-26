Когда в Башкирию вернётся жара

Несколько иной прогноз даёт «Яндекс Погода». По их данным, с 15 июля погода будет ясной, а воздух разогреется до +31°С. На этой и следующей неделях же будет относительно дождиво. В пятницу и субботу ожидают +16… +17°С, в воскресенье, 30 июля, — уже +21°С. Первая неделя июля выше +28°С не сулит.