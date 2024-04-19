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Сотрудники УФСБ Башкирии помешали сделке по нелегальной продаже оружия

Сотрудники УФСБ Башкирии помешали сделке по нелегальной продаже оружия

19 апреля 2024, 07:15
Фото: 1MI
Житель республики хотел незаконно приобрести газовый пистолет и боеприпасы для него, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

41-летний житель Челябинской области пытался незаконно продать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Преступная деятельность была выявлена пресечена УФСБ России по РБ.

Фото: УФСБ России по РБ.

Ранее судимый житель г. Магнитогорска пытался продать жителю Башкирии газовый пистолет, переделанный в боевой, боеприпасы к нему, а также прибор для бесшумной стрельбы. Сделка должна была состояться в Ленинском районе Магнитогорска. По итогам проведения оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» злоумышленник задержан оперативниками УФСБ.

На основании переданных результатов оперативно-разыскной деятельности СУ УМВД России по г. Магнитогорску в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#ФСБ#Оружие#Новости Башкирии
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