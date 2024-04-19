Сотрудники УФСБ Башкирии помешали сделке по нелегальной продаже оружия

Ранее судимый житель г. Магнитогорска пытался продать жителю Башкирии газовый пистолет, переделанный в боевой, боеприпасы к нему, а также прибор для бесшумной стрельбы. Сделка должна была состояться в Ленинском районе Магнитогорска. По итогам проведения оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» злоумышленник задержан оперативниками УФСБ.