mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Трогательное воссоединение семьи произошло в Башкирии

Трогательное воссоединение семьи произошло в Башкирии

19 июня 2024, 16:14
Фото: FreePik
На железнодорожном переезде в сторону Салавата матери и детям помогли добраться до отца, сообщают в соцсетях.

Семейство белых лебедей отправилось в долгое путешествие со своими маленькими гусятами. Они были полны решимости достичь нового места обитания, но одно препятствие помешало им продолжить свой путь.

Маленькие гусята оказались неспособными перепрыгнуть через рельсы железной дороги, что заставило их родителей быть в недоумении. Быстро осознав, что им нужна помощь, лебеди начали издавать громкие крики призыва о помощи. Люди без колебаний помогли маленьким гусятам пересечь опасную зону.

После этого эмоционального спасения счастливое семейство выразило благодарность свистящим криками радости и скрылось в окружающих кустах.

Читайте также:
Детям будут выдавать карманные деньги из бюджета БашкирииДело пиарщицы Хабирова пересмотрят в МособлсудеСёледка «из будущего» появилась в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Уфимская больница опровергла скандал с бойцом СВО
Сегодня, 12:36
Кто споёт на 450-летие Уфы
Сегодня, 05:05
Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии
Сегодня, 05:45
Беспилотники вызвали скандал в Правительстве Башкирии
Сегодня, 09:05
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Вчера, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Вчера, 10:28