Трогательное воссоединение семьи произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Семейство белых лебедей отправилось в долгое путешествие со своими маленькими гусятами. Они были полны решимости достичь нового места обитания, но одно препятствие помешало им продолжить свой путь.
Маленькие гусята оказались неспособными перепрыгнуть через рельсы железной дороги, что заставило их родителей быть в недоумении. Быстро осознав, что им нужна помощь, лебеди начали издавать громкие крики призыва о помощи. Люди без колебаний помогли маленьким гусятам пересечь опасную зону.
После этого эмоционального спасения счастливое семейство выразило благодарность свистящим криками радости и скрылось в окружающих кустах.