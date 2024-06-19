Трогательное воссоединение семьи произошло в Башкирии

Маленькие гусята оказались неспособными перепрыгнуть через рельсы железной дороги, что заставило их родителей быть в недоумении. Быстро осознав, что им нужна помощь, лебеди начали издавать громкие крики призыва о помощи. Люди без колебаний помогли маленьким гусятам пересечь опасную зону.