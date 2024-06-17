Шрек поселился на пляже в Уфе

Создание скульптуры заняло несколько часов, но усилия оказались не напрасными. Шрек на Кашкадане уже стал популярной фотозоной, а его автор — объектом восхищения. Отдыхающие с удовольствием делятся своими фото с песочным Шреком в социальных сетях, делая его «вирусным» и давая ему вторую жизнь.



