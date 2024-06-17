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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Шрек поселился на пляже в Уфе

Шрек поселился на пляже в Уфе

17 июня 2024, 13:45
Фото: Уфа тут!
На пляже Кашкадан этим летом появилась необычная скульптура. Мужчина провел несколько часов, чтобы создать фигуру Шрека из песка, которая стала объектом пристального интереса для всех, кто посещает это место.

Скульптура Шрека — это не просто песочная куча. Мастер уделил много времени и усилий, чтобы воссоздать все характерные черты героя любимого мультфильма.

Создание скульптуры заняло несколько часов, но усилия оказались не напрасными. Шрек на Кашкадане уже стал популярной фотозоной, а его автор — объектом восхищения. Отдыхающие с удовольствием делятся своими фото с песочным Шреком в социальных сетях, делая его «вирусным» и давая ему вторую жизнь.

— Теперь на Кашкадан нужно ехать только ради фотографии с Шреком, — комментируют в соцсетях.
Фото: Уфа тут!
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы
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