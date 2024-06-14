В Башкирии погибла влюбленная пара

Пожар охватил салон машины стремительно, превратив ее в костер. Водитель и его 19-летняя пассажирка и возлюбленная Арина, погибли на месте, не успев выбраться из пламени. Еще одна девушка, 21-летняя пассажирка, чудом выжила, но получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, где после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Известно, что погибшие были влюбленной парой и просто хотели покататься вместе с подругой по району.