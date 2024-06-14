В Башкирии погибла влюбленная пара

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:59
Жуткая авария с опрокидыванием машины на крышу и возгоранием ранним утром в пятницу, 14 июня, произошла в Башкирии. По данным местных жителей, ДТП унесло жизнь влюбленной пары.
Молодой человек Артур, 20 лет, не имеющий водительских прав, за рулем «Лады Приоры» не справился с управлением, вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.
Пожар охватил салон машины стремительно, превратив ее в костер. Водитель и его 19-летняя пассажирка и возлюбленная Арина, погибли на месте, не успев выбраться из пламени. Еще одна девушка, 21-летняя пассажирка, чудом выжила, но получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, где после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Известно, что погибшие были влюбленной парой и просто хотели покататься вместе с подругой по району.
-В течение 15 минут мы ликвидировали горение, — комментирует МЧС Башкортостана.
Следственно-оперативная группа работает на месте аварии, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.