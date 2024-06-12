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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Башкирии коммунисты выдвинули на выборы бизнесмена

В Башкирии коммунисты выдвинули на выборы бизнесмена

12 июня 2024, 12:50
Фото: Артур Шайнуров/Vk
«Красным» кандидатом на выборах в Башкирии станет Артур Шайнуров. Такое решение его сопартийцы из КПРФ приняли на голосовании. Впрочем, в этот раз своего кандидата коммунисты выбирали безальтернативно.
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Выборы

Напомним, выборы главы региона пройдут в республике 8 сентября. Ранее кандидатом от «Единой России» был ожидаемо выдвинут действующий руководитель республики Радий Хабиров, заручившийся не так давно поддержкой от президента Владимира Путина.

«Единая Россия» выдвинула Хабирова на выборы главы Башкирии
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Кандидат от Коммунистической партии Шайнуров возглавляет «красную» фракцию в Горсовете столицы региона. В 2017-18 годах он занимал должность генерального директора скандального «Башкиравтодора». С декабря минувшего года является руководитель республиканского отделения КПРФ.

Многие политологи между тем уверены: реальную конкуренцию Шайнуров кандидату от правящей партии сможет составить едва ли.

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#Политика#Общество#Башкортостан#Выборы#Новости Башкирии
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