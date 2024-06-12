В Башкирии коммунисты выдвинули на выборы бизнесмена

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Напомним, выборы главы региона пройдут в республике 8 сентября. Ранее кандидатом от «Единой России» был ожидаемо выдвинут действующий руководитель республики Радий Хабиров, заручившийся не так давно поддержкой от президента Владимира Путина.
Кандидат от Коммунистической партии Шайнуров возглавляет «красную» фракцию в Горсовете столицы региона. В 2017-18 годах он занимал должность генерального директора скандального «Башкиравтодора». С декабря минувшего года является руководитель республиканского отделения КПРФ.
Многие политологи между тем уверены: реальную конкуренцию Шайнуров кандидату от правящей партии сможет составить едва ли.