В Башкирии коммунисты выдвинули на выборы бизнесмена

«Красным» кандидатом на выборах в Башкирии станет Артур Шайнуров. Такое решение его сопартийцы из КПРФ приняли на голосовании. Впрочем, в этот раз своего кандидата коммунисты выбирали безальтернативно.

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