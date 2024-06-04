«Единая Россия» выдвинула Хабирова на выборы главы Башкирии

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее действующий руководитель региона, несмотря на относительно недавний скандал с протестами в Баймаке, заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Напомним, голосование за кандидатов на пост главы республики должно пройти 8 сентября 2024 года.
Кандидатуру Хабирова его сопартийцы поддержали на недавней конференции башкортостанского отделения ЕдРа. Подводя итоги деятельности команды нынешнего главы региона, результаты её работы назвали «неимоверными».