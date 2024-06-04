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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Единая Россия» назвала своего кандидата на выборы главы Башкирии

«Единая Россия» выдвинула Хабирова на выборы главы Башкирии

4 июня 2024, 15:48
Фото: 1MI

«Единая Россия» назвала своего кандидата на выборы главы Башкирии

Кандидатом от «Единой России» на выборах главы Башкирии станет Радий Хабиров. Об этом гласит пресс-релиз партии.
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Выборы

Ранее действующий руководитель региона, несмотря на относительно недавний скандал с протестами в Баймаке, заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Напомним, голосование за кандидатов на пост главы республики должно пройти 8 сентября 2024 года.

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Кандидатуру Хабирова его сопартийцы поддержали на недавней конференции башкортостанского отделения ЕдРа. Подводя итоги деятельности команды нынешнего главы региона, результаты её работы назвали «неимоверными».

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#Политика#Общество#Башкортостан#Выборы#Новости Башкирии
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