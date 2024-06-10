Хабиров пригрозил уволить крупного чиновника из-за компромата

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Поводом для опалы стала фотография с компроматом на чиновника, попавшая в руки Хабирову. Камера запечатлела, как глава района во время Сабантуя выпивает в гостевой юрте. При этом руководитель региона напомнил, что праздники плуга в Башкирии проходили как «безалкогольные». Самого чиновника в момент, когда его отчитывали, на совещании не было.
— Это обман и несправедливость. Мы людям говорим: вы там не пейте, а мы тихонечко будем. У меня здесь замечательная фотография есть с Олегом Ефимовичем, — сказал Хабиров, не скрывая раздражения. — Передайте, если ещё раз такое будет, он будет искать другую работу вне пределов нашей республики.
Глава Башкирии также подчеркнул, что «времена, когда нажирались на Сабантуях» и «валялись под кустами» остались в прошлом.