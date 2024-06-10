Хабиров пригрозил уволить крупного чиновника из-за компромата

Поводом для опалы стала фотография с компроматом на чиновника, попавшая в руки Хабирову. Камера запечатлела, как глава района во время Сабантуя выпивает в гостевой юрте. При этом руководитель региона напомнил, что праздники плуга в Башкирии проходили как «безалкогольные». Самого чиновника в момент, когда его отчитывали, на совещании не было.