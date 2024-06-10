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Хабиров пригрозил уволить крупного чиновника из-за компромата

Хабиров пригрозил уволить крупного чиновника из-за компромата

10 июня 2024, 07:39
Фото: Олег Ефимов/Vk
Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнением руководителю администрации Бакалинского района Олегу Ефимову. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве региона.

Поводом для опалы стала фотография с компроматом на чиновника, попавшая в руки Хабирову. Камера запечатлела, как глава района во время Сабантуя выпивает в гостевой юрте. При этом руководитель региона напомнил, что праздники плуга в Башкирии проходили как «безалкогольные». Самого чиновника в момент, когда его отчитывали, на совещании не было.

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— Это обман и несправедливость. Мы людям говорим: вы там не пейте, а мы тихонечко будем. У меня здесь замечательная фотография есть с Олегом Ефимовичем, — сказал Хабиров, не скрывая раздражения. — Передайте, если ещё раз такое будет, он будет искать другую работу вне пределов нашей республики.

Глава Башкирии также подчеркнул, что «времена, когда нажирались на Сабантуях» и «валялись под кустами» остались в прошлом.

#Политика#Общество#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сабантуй#Бакалинский район#Перестановки#Увольнения
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