Кутлугужин покинул пост главы фракции КПРФ в Курултае после критики Рудольфа Нуреева

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Стало известно, что Юнир Кутлугужин покинул пост главы фракции КПРФ в парламенте Башкортостана. Основанием для этого послужила письменная рекомендация за подписью первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина и по просьбе самого Кутлугужина.
— Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления в ГСК РБ, в котором мы хотели сделать упор именно на Указ Президента 9 ноября 2022 г. №809, а не на отдельную историческую личность, я решил освободить пост руководителя фракции и сосредоточиться на работе в республиканском комитете КПРФ, — заявил Юнир Кутлугужин.
Членами фракции было принято предложение Юнира Кутлугужина избрать на теперь уже вакантную должность Вадима Старова.
Напомним, что скандал разгорелся после того, как парламентарии от партии предложили исключить в Башкортостане имя и упоминание мировой звезды балета Рудольфа Нуреева. Идея подверглась жесткой критики со стороны председателя парламента Константина Толкачева. Он возмутился тем, что вместо помощи в трудный для страны момент КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества. Толкачев также подчеркнул, что так Рудольфа Нуреева «не поливали грязью даже во время КПСС».
Кроме того, глава Минкульта Башкортостана Амина Шафикова назвала идею «отменить» прославленного танцора балета «ударом в спину».
— Видимо, они уже решили все существующие проблемы в республике и поставили во главу угла своей работы борьбу с ушедшим 30 лет назад великим танцовщиком Рудольфом Нуреевым, увидев в его имени угрозу безопасности страны, — высказалась Амина Шафикова.
Также она подчеркнула, что республика гордится ем, что башкирская земля подарила миру такого человека.