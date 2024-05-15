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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:13

Главу Башкирии выберут 8 сентября

Главу Башкирии выберут 8 сентября

15 мая 2024, 12:03
Фото: 1MI
Объявлена планируемая дата проведения голосования. Глава Республики Башкортостан избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории региона и обладающими активным избирательным правом.

Курултай Республики Башкортостан определил дату выборов главы региона. По Кодексу Республики Башкортостан они должны состояться не позднее второго воскресения сентября в год окончания срока полномочий действующего руководителя региона. На заседании комитета Госсобрания РБ по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий определили, что выборы главы Башкирии в 2024 году должны состояться 8 сентября. Проект решения вынесут на рассмотрение Курултая 30 мая.

Срок полномочий главы Республики Башкортостан составляет пять лет, но не более двух сроков. С 2005 года федеральным законодательством выборность руководителей субъектов РФ была заменена голосованием депутатов законодательных собраний по представлению кандидатуры на эту должность главой государства. В 2012 году были внесены изменения в федеральные законы, которые возвратили выборы высшего должностного лица во всех субъектах Российской Федерации.

Напомним, сейчас действующим руководителем Республики Башкортостан является Радий Хабиров. Он занимает этот пост фактически с 11 октября 2018 года. Недавно президент России Владимир Путин поддержал планы Радия Хабирова выдвигаться на второй срок в качестве главы Башкирии. Ранее на этой должности были Рустэм Хамитов (2010–2018 годы) и Муртаз Рахимов (2005–2010 годы).

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