Главу Башкирии выберут 8 сентября

Срок полномочий главы Республики Башкортостан составляет пять лет, но не более двух сроков. С 2005 года федеральным законодательством выборность руководителей субъектов РФ была заменена голосованием депутатов законодательных собраний по представлению кандидатуры на эту должность главой государства. В 2012 году были внесены изменения в федеральные законы, которые возвратили выборы высшего должностного лица во всех субъектах Российской Федерации.