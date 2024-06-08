mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Уфе едва не утонула компания молодых людей

В Уфе едва не утонула компания молодых людей

8 июня 2024, 10:41
Фото: УГЗ г. Уфы
Едва не пополнила печальную статистику компания молодых людей в Уфе. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Инцидент случился в районе Затонского пляже. Парни с девушками выбрались на природу порыбачить на лодке. В какой-то момент молодые люди обнаружили, что в плавсредстве появилась пробоина, лодка стала тонуть. Одна из девушек стала звонить спасателям.

К моменту приезда спасателей, к счастью, компания сумела причалить к берегу. Спасатели транспортировали уфимцев к их палатке. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Три трупа нашли в водоемах Башкирии
Узнать подробнее

Ранее, как сообщало Mkset, на водоёмах Башкирии произошло три трагических случая гибели людей. Среди погибших был 16-летний подросток, проигнорировавший знак о запрете купания.

#Происшествия#Водоемы#Башкортостан#Купальный сезон#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
Подпишитесь
Подпольные ММА-клубы в Башкирии ставят стабильность под угрозу?
Сегодня, 05:41
Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей
Вчера, 04:57
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Вчера, 04:53
Уфимец обманул горожан на ₽2 млн
Вчера, 04:42
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
Вчера, 04:28
Радий Хабиров стал лучшим
6 июня, 19:53
"