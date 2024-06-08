В Уфе едва не утонула компания молодых людей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Инцидент случился в районе Затонского пляже. Парни с девушками выбрались на природу порыбачить на лодке. В какой-то момент молодые люди обнаружили, что в плавсредстве появилась пробоина, лодка стала тонуть. Одна из девушек стала звонить спасателям.
К моменту приезда спасателей, к счастью, компания сумела причалить к берегу. Спасатели транспортировали уфимцев к их палатке. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее, как сообщало Mkset, на водоёмах Башкирии произошло три трагических случая гибели людей. Среди погибших был 16-летний подросток, проигнорировавший знак о запрете купания.