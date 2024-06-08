В Уфе едва не утонула компания молодых людей

Инцидент случился в районе Затонского пляже. Парни с девушками выбрались на природу порыбачить на лодке. В какой-то момент молодые люди обнаружили, что в плавсредстве появилась пробоина, лодка стала тонуть. Одна из девушек стала звонить спасателям.