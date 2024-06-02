Голодный дебошир укусил ухо в Башкирии

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Мужчина, не выдержавший задержки своего блюда, начал кричать на кассира, обвиняя его в том, что его заказ готовится слишком долго. Вмешались другие посетители, попытавшиеся успокоить возмущенного клиента.
Но гнев мужчины только нарастал. Он стал агрессивно выражать свое недовольство и нападать словами на окружающих. В ярости он начал атаковать других посетителей фаст-фуд ресторана. И вот тут произошло то самое странное — он укусил за ухо одного из мужчин.
Сотрудники и другие посетители пришли на помощь жертве агрессии и смогли утихомирить разъяренного человека лишь после применения силы.
Подобные случаи становятся все более частыми. Эксперты призывают проявлять сдержанность и не поддаваться эмоциям, даже если приходится долго ждать свой заказ.