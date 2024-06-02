Голодный дебошир укусил ухо в Башкирии

Но гнев мужчины только нарастал. Он стал агрессивно выражать свое недовольство и нападать словами на окружающих. В ярости он начал атаковать других посетителей фаст-фуд ресторана. И вот тут произошло то самое странное — он укусил за ухо одного из мужчин.