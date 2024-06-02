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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Голодный дебошир укусил ухо в Башкирии

Голодный дебошир укусил ухо в Башкирии

2 июня 2024, 06:19
Фото: Mash Batash
В мире фаст-фуда случаются невероятные события, и одно из них произошло в Стерлитамаке. Разозленный из-за долгого ожидания заказа, голодный мужчина перешел все границы и укусил за ухо другого посетителя.

Мужчина, не выдержавший задержки своего блюда, начал кричать на кассира, обвиняя его в том, что его заказ готовится слишком долго. Вмешались другие посетители, попытавшиеся успокоить возмущенного клиента.

Но гнев мужчины только нарастал. Он стал агрессивно выражать свое недовольство и нападать словами на окружающих. В ярости он начал атаковать других посетителей фаст-фуд ресторана. И вот тут произошло то самое странное — он укусил за ухо одного из мужчин.

Сотрудники и другие посетители пришли на помощь жертве агрессии и смогли утихомирить разъяренного человека лишь после применения силы.

Подобные случаи становятся все более частыми. Эксперты призывают проявлять сдержанность и не поддаваться эмоциям, даже если приходится долго ждать свой заказ.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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