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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Россиян рассмешило повышение налогов

Россиян рассмешило повышение налогов

30 мая 2024, 07:10
Фото: 1MI
Народные умельцы не оставили без внимания громкую инициативу Минфина РФ о введении прогрессивной ставки НДФЛ и описали свою реакцию в мемах.

Напомним, согласно законопроекту, гражданам с месячным доходом выше ₽200 тысяч будут платить 15% от своей зарплаты. При этом для россиян, получающих меньше этой суммы, ставка останется прежней: 13%.

В соцсетях решение министерства вызвало небывалый всплеск креатива. Пользователи иронически обыгрывают невысокие доходы большей части населения, для которого нововведение едва ли что-то значит. Остроумные россияне также предлагают состоятельным людям сообщать о своем статусе через лаконичное «плачу НДФЛ 15%» вместо дорогих брендов и автомобилей.

Представляем подборку наиболее удачных мемов по версии Mkset.

Фото: соцсети
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#Общество#Соцсети#Новости экономики#Налоги#Интернет
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