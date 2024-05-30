Россиян рассмешило повышение налогов

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Напомним, согласно законопроекту, гражданам с месячным доходом выше ₽200 тысяч будут платить 15% от своей зарплаты. При этом для россиян, получающих меньше этой суммы, ставка останется прежней: 13%.
В соцсетях решение министерства вызвало небывалый всплеск креатива. Пользователи иронически обыгрывают невысокие доходы большей части населения, для которого нововведение едва ли что-то значит. Остроумные россияне также предлагают состоятельным людям сообщать о своем статусе через лаконичное «плачу НДФЛ 15%» вместо дорогих брендов и автомобилей.
Представляем подборку наиболее удачных мемов по версии Mkset.