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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Башкирию лишат резервного фонда

Башкирию лишат резервного фонда

27 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
Такой актив оказался не нужен, сообщает Курултай.

Депутаты парламента Башкирии собираются упразднить Резервный фонд. Соответствующий законопроект члены Госсобрания намерены принять в четверг, 30 мая. Напомним, о своих планах парламентарии уже сообщали в апреле этого года.

Упразднение фонда в парламенте тогда назвали «чисто техническим» решением. Спикер Константин Толкачев подчеркивал, что последние два года фонд даже не формировался, вместо этого применялись другие источники и механизмы: непотраченные остатки со средств бюджета переходили на следующий год.

— Закон на сегодня утратил актуальность, — резюмировал Толкачев.
Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что законодатели не поддержали закон депутатов Башкирии о штрафах за «скрученный» автопробег. Парламентарии предлагали наказывать недобросовестных автовладельцев штрафами на суммы до двух тысяч рублей.

#Политика#Башкортостан#Бюджет#Парламент#Депутаты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Курултай#Законы#Госсобрание
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