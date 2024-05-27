Башкирию лишат резервного фонда

Упразднение фонда в парламенте тогда назвали «чисто техническим» решением. Спикер Константин Толкачев подчеркивал, что последние два года фонд даже не формировался, вместо этого применялись другие источники и механизмы: непотраченные остатки со средств бюджета переходили на следующий год.