Башкирию лишат резервного фонда

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Депутаты парламента Башкирии собираются упразднить Резервный фонд. Соответствующий законопроект члены Госсобрания намерены принять в четверг, 30 мая. Напомним, о своих планах парламентарии уже сообщали в апреле этого года.
Упразднение фонда в парламенте тогда назвали «чисто техническим» решением. Спикер Константин Толкачев подчеркивал, что последние два года фонд даже не формировался, вместо этого применялись другие источники и механизмы: непотраченные остатки со средств бюджета переходили на следующий год.
— Закон на сегодня утратил актуальность, — резюмировал Толкачев.
Ранее Mkset сообщал о том, что законодатели не поддержали закон депутатов Башкирии о штрафах за «скрученный» автопробег. Парламентарии предлагали наказывать недобросовестных автовладельцев штрафами на суммы до двух тысяч рублей.