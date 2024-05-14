Лето в Уфе: детские лагеря, которые запомнятся навсегда!

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Настоящий рай для активных и спортивных детей в возрасте от 8 до 16 лет! Здесь, где горы сливаются с небом, а природа дарит свои лучшие краски, ваш ребенок окунется в мир незабываемых приключений и спортивных достижений.
Широкий спектр спортивных активностей: разнообразие спортивных занятий для всех вкусов и уровней подготовки, включая большой теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, роликбординг, скейтбординг, скалолазание, верховую езду, шейпинг, бокс, велоспорт и даже зимний скиджоринг.
Современные спортивные площадки и оборудование: лагерь оснащен современными спортивными площадками и оборудованием, включая открытые корты с синтетическим покрытием, площадки с искусственным газоном, вертикальную стенку для скалолазания и конный клуб.
Спортивно-туристический лагерь «СКИФ» — это сочетание экстрима и безопасности для подростков 14-18 лет. Здесь ребят ждут увлекательные занятия спортом, сплав по реке и многое другое.
Экстремальные виды спорта: уникальные возможности для таких занятий, как сплав на катамаранах и рафтах, горный велосипед и туризм под руководством опытных и квалифицированных инструкторов.
English Land — это дневной лагерь для детей 6-14 лет, организованный на базе школы иностранных языков Just Speak Ufa и школы программирования Just Code.
Интенсивный английский: занятия проводятся в игровой форме носителями языка и русскоязычными преподавателями. Цель — развить разговорные навыки, снять языковой барьер и расширить словарный запас. Также будут проводиться презентации от стажеров из разных стран (на английском)
Курс программирования Unity 3D: дети познакомятся с популярным движком для создания 3D-игр и создадут свою собственную игру к концу смены.
Развлекательные мероприятия: посещение бассейна 3 раза в неделю, аквапарка, батутного центра, кинотеатра. Также проводятся квесты и Smart Olympic Games.
Самый большой языковой лагерь в Республике Башкортостан, предлагающий уникальную авторскую программу для детей от 9 до 17 лет. Лагерь обеспечивает веселый и интересный отдых, а также возможность погрузиться в атмосферу игры, приключений и радости.
Английский язык в игровой и разговорной форме: используется игровая и разговорная форма для обучения английскому языку, что делает процесс обучения более интересным и эффективным.
Тьюторы — студенты языковых факультетов и студенты из-за рубежа: лагерь сотрудничает с международной студенческой организацией AIESEC и имеет опытных тьюторов, включая студентов языковых факультетов и студентов из-за рубежа, что обеспечивает высокое качество обучения и межкультурное общение для детей.
Это городской лагерь для детей 10-14 лет, который не просто организует досуг, но и обучает основам предпринимательства, финансовой грамотности и другим полезным навыкам. Лагерь расположен в двух топовых локациях Уфы: ТЦ «Мега» и «Юность».
Практическая направленность: вместо сухих лекций дети участвуют в увлекательных мастер-классах, играх, квестах, встречах с действующими предпринимателями и экскурсиях на реальные предприятия, что делает обучение наглядным и интересным.
Активный отдых: включение в программу спортивных игр, посещений бассейна, картинга, катка, квестов и прогулок обеспечивает не только интеллектуальное, но и физическое развитие детей, делая отдых разнообразным и активным.
Разнообразие смен: Лагерь предлагает различные смены, такие как «Мои первые деньги», «Наследники» и Digital camp, позволяя детям выбрать программу, наиболее подходящую их интересам и целям.
Компьютерная Академия TOP предлагает летние IT каникулы для детей от 7 до 16 лет. В лагере дети смогут познакомиться с различными направлениями в IT, такими как программирование, робототехника, веб-дизайн и многое другое.
Проектный подход: ребята получают портфолио «айтишника» и понимают, что их ждет в сфере IT.
Разнообразные программы: от разработки игр и робототехники до программирования на Python и веб-дизайна.
Детский оздоровительный лагерь — это прекрасное место для отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет. Лагерь работает с 1936 года и сочетает в себе близость к центру города и прелести природы.
Уникальная программа: она стала дипломантом и заняла 1 место во Всероссийском конкурсе программ детских оздоровительных лагерей. Она включает в себя обучение написанию оригинальных сценариев, постановке номеров, тренинги по сплочению команды и развитию коммуникативных навыков.
Клуб веселых и находчивых (КВН): профильная смена «КВН+», которая поможет детям развить актерские способности, научиться писать оригинальные сценарии, улучшить коммуникативные навыки, найти новых друзей и обрести профессию в сфере развлечений. Все эти мероприятия создают уникальную атмосферу, где дети могут раскрыть свой потенциал, развить свои таланты и получить незабываемые впечатления.
Детский оздоровительный лагерь расположен в живописном месте, в окружении природы, в черте г. Уфы. Лагерь предлагает активный отдых и оздоровление для детей от 7 до 15 лет в летний, осенний, зимний и весенний период.
Комплексная программа: лагерь предлагает широкий спектр занятий, включая кружки, секции, игры, шоу-программы, бассейн и многое другое, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по своему вкусу.
Лечебные процедуры: лагерь предоставляет широкий спектр лечебных процедур, таких как лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, функциональная диагностика и другие, чтобы помочь детям восстановиться и укрепить здоровье.