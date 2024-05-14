Лето в Уфе: детские лагеря, которые запомнятся навсегда!

В Уфе существует большой выбор лагерей, каждый из которых предлагает свою уникальную программу и атмосферу. Чтобы помочь вам сориентироваться в этом многообразии, мы составили топ лучших детских лагерей в Уфе в 2024 году.

Спортивные лагеря Лагерь «Горное ущелье» Настоящий рай для активных и спортивных детей в возрасте от 8 до 16 лет! Здесь, где горы сливаются с небом, а природа дарит свои лучшие краски, ваш ребенок окунется в мир незабываемых приключений и спортивных достижений. В чем уникальность лагеря? Широкий спектр спортивных активностей: разнообразие спортивных занятий для всех вкусов и уровней подготовки, включая большой теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, роликбординг, скейтбординг, скалолазание, верховую езду, шейпинг, бокс, велоспорт и даже зимний скиджоринг. Современные спортивные площадки и оборудование: лагерь оснащен современными спортивными площадками и оборудованием, включая открытые корты с синтетическим покрытием, площадки с искусственным газоном, вертикальную стенку для скалолазания и конный клуб. Стоимость: от 26 350 ₽ до 40 600 ₽ за смену.

Адрес: Абзелиловский район. У подножья хребта Крых-Тау/ г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70

Сайт: https://m.vk.com/lagergu?offset=10&own=1 Спортивно-туристический лагерь «СКИФ» Спортивно-туристический лагерь «СКИФ» — это сочетание экстрима и безопасности для подростков 14-18 лет. Здесь ребят ждут увлекательные занятия спортом, сплав по реке и многое другое. В чем уникальность лагеря? Экстремальные виды спорта: уникальные возможности для таких занятий, как сплав на катамаранах и рафтах, горный велосипед и туризм под руководством опытных и квалифицированных инструкторов. Стоимость: 17 200 ₽ за смену.

Адрес: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна, Зелёная поляна, 3а, 1 этаж

Сайт: summercamps.ru Городской лагерь для детей 10-14 лет Фото: Изображение Midjourney Языковые лагеря English Land English Land — это дневной лагерь для детей 6-14 лет, организованный на базе школы иностранных языков Just Speak Ufa и школы программирования Just Code. В чем уникальность лагеря? Интенсивный английский: занятия проводятся в игровой форме носителями языка и русскоязычными преподавателями. Цель — развить разговорные навыки, снять языковой барьер и расширить словарный запас. Также будут проводиться презентации от стажеров из разных стран (на английском) Курс программирования Unity 3D: дети познакомятся с популярным движком для создания 3D-игр и создадут свою собственную игру к концу смены. Развлекательные мероприятия: посещение бассейна 3 раза в неделю, аквапарка, батутного центра, кинотеатра. Также проводятся квесты и Smart Olympic Games. Стоимость: 17 900 ₽ за смену. Действует акция «Приведи друга» — скидка 15%.

Адрес: ул. Гоголя 60\1, корпус 5, офис 301 (БЦ Капитал)

Сайт: https://vk.com/club90118275 English Camp Самый большой языковой лагерь в Республике Башкортостан, предлагающий уникальную авторскую программу для детей от 9 до 17 лет. Лагерь обеспечивает веселый и интересный отдых, а также возможность погрузиться в атмосферу игры, приключений и радости. В чем уникальность лагеря? Английский язык в игровой и разговорной форме: используется игровая и разговорная форма для обучения английскому языку, что делает процесс обучения более интересным и эффективным. Тьюторы — студенты языковых факультетов и студенты из-за рубежа: лагерь сотрудничает с международной студенческой организацией AIESEC и имеет опытных тьюторов, включая студентов языковых факультетов и студентов из-за рубежа, что обеспечивает высокое качество обучения и межкультурное общение для детей. Стоимость: 19 900 ₽ за смену.

Адрес: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 31, Универмаг «Уфа», 3 этаж, офис 309

Сайт: https://campufa.ru/ English Land Фото: Изображение Midjourney Технологические лагеря «Фабрика. Дети» Это городской лагерь для детей 10-14 лет, который не просто организует досуг, но и обучает основам предпринимательства, финансовой грамотности и другим полезным навыкам. Лагерь расположен в двух топовых локациях Уфы: ТЦ «Мега» и «Юность». В чем уникальность лагеря? Практическая направленность: вместо сухих лекций дети участвуют в увлекательных мастер-классах, играх, квестах, встречах с действующими предпринимателями и экскурсиях на реальные предприятия, что делает обучение наглядным и интересным. Активный отдых: включение в программу спортивных игр, посещений бассейна, картинга, катка, квестов и прогулок обеспечивает не только интеллектуальное, но и физическое развитие детей, делая отдых разнообразным и активным. Разнообразие смен: Лагерь предлагает различные смены, такие как «Мои первые деньги», «Наследники» и Digital camp, позволяя детям выбрать программу, наиболее подходящую их интересам и целям. Стоимость: от 15 000 ₽ за смену, от 1 833 рублей в день.

Адрес: ул. Набережная, д. 122 — Бассейн Юность/ ул. Рубежная, 174 — ТЦ Мега, МЕГАЛаб

Сайт: https://fabrikadetiufa.ru/ Компьютерная Академия TOP Стерлитамак Компьютерная Академия TOP предлагает летние IT каникулы для детей от 7 до 16 лет. В лагере дети смогут познакомиться с различными направлениями в IT, такими как программирование, робототехника, веб-дизайн и многое другое. В чем уникальность лагеря? Проектный подход: ребята получают портфолио «айтишника» и понимают, что их ждет в сфере IT. Разнообразные программы: от разработки игр и робототехники до программирования на Python и веб-дизайна. Стоимость: неполный день — 9 900 ₽ за смену.; полный день — 12 900 ₽ за смену.

Адрес: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, дом 122а, этаж 3, 12 офис.

Сайт: https://sterlitamak.top-academy.ru/summer-it-camp «Чайка» Фото: Изображение Midjourney Оздоровительный лагерь «Чайка» Детский оздоровительный лагерь — это прекрасное место для отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет. Лагерь работает с 1936 года и сочетает в себе близость к центру города и прелести природы. В чем уникальность лагеря? Уникальная программа: она стала дипломантом и заняла 1 место во Всероссийском конкурсе программ детских оздоровительных лагерей. Она включает в себя обучение написанию оригинальных сценариев, постановке номеров, тренинги по сплочению команды и развитию коммуникативных навыков. Клуб веселых и находчивых (КВН): профильная смена «КВН+», которая поможет детям развить актерские способности, научиться писать оригинальные сценарии, улучшить коммуникативные навыки, найти новых друзей и обрести профессию в сфере развлечений. Все эти мероприятия создают уникальную атмосферу, где дети могут раскрыть свой потенциал, развить свои таланты и получить незабываемые впечатления. Стоимость: 31 500 ₽ за смену. Республика Башкортостан возмещает 17 493 ₽ за путёвку с продолжительностью заезда 21 день. Родитель оплачивает путёвку за минусом суммы возмещения, и того на 2024 стоимость составляет 14 007 ₽.

Адрес: улица Шафиева ½

Сайт: https://vk.com/chaika1a?ysclid=lw4skayyri311756402 «Черемушки» Детский оздоровительный лагерь расположен в живописном месте, в окружении природы, в черте г. Уфы. Лагерь предлагает активный отдых и оздоровление для детей от 7 до 15 лет в летний, осенний, зимний и весенний период. В чем уникальность лагеря? Комплексная программа: лагерь предлагает широкий спектр занятий, включая кружки, секции, игры, шоу-программы, бассейн и многое другое, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по своему вкусу. Лечебные процедуры: лагерь предоставляет широкий спектр лечебных процедур, таких как лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, функциональная диагностика и другие, чтобы помочь детям восстановиться и укрепить здоровье. Стоимость: от 26 600 ₽ до 34 300 ₽ за смену

Адрес: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 15

Сайт: https://vk.com/chaika1a?ysclid=lw4skayyri311756402 Читайте также: Выходные в Башкирии — удивительные места уникального региона России Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих