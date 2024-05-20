ТОП-5 мест для бесплатной рыбалки недалеко от Уфы

п

ри рыбалке на Уфимке рекомендуется использовать легкую или среднюю удочку, чтобы не пугать рыбу. Также стоит выбирать места с медленным течением или заливы, где рыба обычно собирается в поисках пищи. Лучшее время для рыбалки на Уфимке — весна и осень, когда вода в реке прохладная и рыба активнее кормится.