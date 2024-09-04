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Рыбы

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2024
В Башкирии перестанут защищать редких животных
4 сентября, 14:29
Видео. Целое озеро исчезло в Башкирии
2 сентября, 10:10
Смертельно опасную рыбу нашли в Башкирии
15 августа, 10:31
Японские ученые разгадали тайну долголетия самок
23 июля, 13:09
Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки
15 июля, 13:34
Рыбацкие истории: улов, который запомнится надолго
2 июля, 06:00
Сезонные изменения в рыболовстве: как меняется поведение рыбы от времени года
24 июня, 13:19
5 способов ловли рыбы для новичка: от спиннинга до карпфишинга
17 июня, 12:57
Топ-5 мест для платной рыбалки в Башкирии
10 июня, 15:32
Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?
27 мая, 12:34
ТОП-5 мест для бесплатной рыбалки недалеко от Уфы
20 мая, 07:30
Как выбрать удочку: рыбалка для начинающих
7 мая, 06:22
В озере в парке Кашкадан погибла вся рыба
Жители Уфы пожаловались на запах мертвой сгнившей рыбы у озера Кашкадан. Такую информацию порталу «ЮТВ» сообщили очевидцы.
8 апреля, 14:32
2023
В Уфе продают аквариум за полмиллиона рублей
Объявление о продаже аквариума для экзотических морских животных опубликовано на интернет-площадке Avito.ru
13 ноября 2023, 02:45
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Об этом сообщил руководитель медиагруппы регионального отделения Русского географического общества в Башкортостане Рустам Сиразетдинов.
7 ноября 2023, 06:28
2019
В Башкирии в разведение форели и других деликатесных рыб вложат 405 млн рублей
Речь идет о создании рыбоводческих хозяйств в ряде районов республики.
5 сентября 2019, 09:57
В нацпарке «Башкирия» на выходных пройдет фестиваль рыбной ловли
28 февраля 2019, 09:20
2018
В Башкирии у браконьеров изъяли 3 тонны рыбы, занесенной в Красную книгу
Также у преступников была изъята крупная партия черной икры.
22 ноября 2018, 04:40
2017
В Башкирии охранник природного парка "Иремель" незаконно ловил рыбу в сети
21 сентября 2017, 11:04
Прокуратура Башкирии запретила жителям республики вылавливать стерлядь
18 сентября 2017, 12:36

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