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Житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпа

20-летний житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпа

16 мая 2024, 08:04

Житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпа

Правоохранители задержали агрессора. Он подозревается по статье о хулиганстве с применением насилия, информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.

20-летний житель Салавата устроил драку со школьниками. Его задержали правоохранители — решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, инцидент произошел в субботу, 11 мая. Нетрезвый мужчина, почувствовавший нехватку никотина в организме, обратил внимание на компанию школьников — у одного из них в руках был вейп. Он подошел к подросткам и попросил дать ему электронную сигарету, однако встретил с его стороны отказ, после чего набросился на школьников с кулаками.

Как отмечают в СК, он нанёс четверым несовершеннолетним удары руками по лицу и голове, а далее скрылся на автомобиле вместе со своим знакомым. Кроме того, по информации ведомства, перед этим он распылил перед школьниками содержимое газового баллончика.

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