20-летний житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпа

По версии следствия, инцидент произошел в субботу, 11 мая. Нетрезвый мужчина, почувствовавший нехватку никотина в организме, обратил внимание на компанию школьников — у одного из них в руках был вейп. Он подошел к подросткам и попросил дать ему электронную сигарету, однако встретил с его стороны отказ, после чего набросился на школьников с кулаками.