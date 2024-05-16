20-летний житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпа

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
20-летний житель Салавата устроил драку со школьниками. Его задержали правоохранители — решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, инцидент произошел в субботу, 11 мая. Нетрезвый мужчина, почувствовавший нехватку никотина в организме, обратил внимание на компанию школьников — у одного из них в руках был вейп. Он подошел к подросткам и попросил дать ему электронную сигарету, однако встретил с его стороны отказ, после чего набросился на школьников с кулаками.
Как отмечают в СК, он нанёс четверым несовершеннолетним удары руками по лицу и голове, а далее скрылся на автомобиле вместе со своим знакомым. Кроме того, по информации ведомства, перед этим он распылил перед школьниками содержимое газового баллончика.