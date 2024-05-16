В Башкирии в течение трех лет намерены продать 11 госпредприятий

Как отмечает издание, годом ранее на аукцион уже были выставлены три объекта недвижимости, в том числе с земельными участками под ними — тогда региональный бюджет получил до 4,8 млн рублей. В настоящий момент на торги выставлены еще шесть объектов госсобственности, чья общая стоимость превышает 13 млн млн рублей.