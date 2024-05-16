В Башкирии в течение трех лет намерены продать 11 госпредприятий

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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По информации UfaTime, в прогнозный план приватизации власти внесли следующие компании: АО АПК «Алексеевский», АО «Башкоммунводоканал», АО «Башкоммунприбор», АО «Башкирские электрические сети», ООО «Проектный институт Башжилкоммунпроект», ООО «Племптицезавод Благоварский», АО «Рощинский», АО «Милек», АО «Иглинский весовой завод», ООО «Башплемсервис» и ООО МТС «Зауралье».
Как отмечает издание, годом ранее на аукцион уже были выставлены три объекта недвижимости, в том числе с земельными участками под ними — тогда региональный бюджет получил до 4,8 млн рублей. В настоящий момент на торги выставлены еще шесть объектов госсобственности, чья общая стоимость превышает 13 млн млн рублей.
Ранее Mkset сообщал, что правительство региона планирует провести приватизацию госпредприятие «Центр информационно-коммуникационных технологий». ГУП «ЦИКТ» оказывает услуги по информационному обслуживанию органов власти, самоуправления, социальных учреждений. Примечательно, что организация принадлежит главе регионального минземлеимущества.