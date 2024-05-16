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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Башкирии в течение трех лет намерены продать 11 госпредприятий

В Башкирии в течение трех лет намерены продать 11 госпредприятий

16 мая 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney
Власти намерены продать их в течение трех лет, сообщает UfaTime.ru

По информации UfaTime, в прогнозный план приватизации власти внесли следующие компании: АО АПК «Алексеевский», АО «Башкоммунводоканал», АО «Башкоммунприбор», АО «Башкирские электрические сети», ООО «Проектный институт Башжилкоммунпроект», ООО «Племптицезавод Благоварский», АО «Рощинский», АО «Милек», АО «Иглинский весовой завод», ООО «Башплемсервис» и ООО МТС «Зауралье».

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Как отмечает издание, годом ранее на аукцион уже были выставлены три объекта недвижимости, в том числе с земельными участками под ними — тогда региональный бюджет получил до 4,8 млн рублей. В настоящий момент на торги выставлены еще шесть объектов госсобственности, чья общая стоимость превышает 13 млн млн рублей.

Ранее Mkset сообщал, что правительство региона планирует провести приватизацию госпредприятие «Центр информационно-коммуникационных технологий». ГУП «ЦИКТ» оказывает услуги по информационному обслуживанию органов власти, самоуправления, социальных учреждений. Примечательно, что организация принадлежит главе регионального минземлеимущества.

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