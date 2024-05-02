Адвокат высказался о судьбе детей, осквернивших Вечный огонь в Стерлитамаке

Уфимский адвокат Виталий Буркин прокомментировал вероятность возбуждения уголовного дела против мальчиков. По его мнению, привлечь к уголовной ответственности детей в возрасте девяти лет будет невозможно. В данной ситуации наказание могут понести только их родители, которых могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей, однако и в этом случае правоохранителям придется постараться, чтобы их доказать их виновность.