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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Какое наказание получат дети, справившие нужду на Вечный огонь в Башкирии

Адвокат высказался о судьбе детей, осквернивших Вечный огонь в Стерлитамаке

2 мая 2024, 13:50

Какое наказание получат дети, справившие нужду на Вечный огонь в Башкирии

Опубликованная в соцсетях видеозапись, на которой двое мальчиков справили нужду на памятный мемориал, вызвала бурную реакцию среди пользователей. О том, какие последствия может повлечь за собой поступок школьников, Mkset рассказал адвокат Виталий Буркин.

В Стерлитамаке двое мальчиков справили нужду на Вечный огонь — инцидент попал в поле зрения камер наружного наблюдения. Вскоре правоохранителям удалось установить их личности. Ими оказались двое девятилетних школьников.

По информации телеграм-канала Mash Batash, в настоящий момент с ними и их родителями разбираются полицейские. Как утверждает тг-канал, в связи с инцидентом будет заведено уголовное дело.

Уфимский адвокат Виталий Буркин прокомментировал вероятность возбуждения уголовного дела против мальчиков. По его мнению, привлечь к уголовной ответственности детей в возрасте девяти лет будет невозможно. В данной ситуации наказание могут понести только их родители, которых могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей, однако и в этом случае правоохранителям придется постараться, чтобы их доказать их виновность.

Напомним, ранее в Уфе подростки потушили Вечный огонь в парке имени И. Якутова. По информации МВД, личности причастных к акту вандализма были установлены — ими оказались четверо 15-летних подростков. Сейчас с ними разбираются правоохранители.

Также в 2022 году жители Ишимбая пожаловались на подростков, превративших Вечный огонь в костер для обогрева. Кроме того, они, по словам местных жителей, бросают в огонь взрывные «бомбочки», громко слушают музыку и устраивают «различные виды кощунства».

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#Азамат Нухов#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Вандализм#Новости Башкирии#Вечный огонь
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