Адвокат высказался о судьбе детей, осквернивших Вечный огонь в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Стерлитамаке двое мальчиков справили нужду на Вечный огонь — инцидент попал в поле зрения камер наружного наблюдения. Вскоре правоохранителям удалось установить их личности. Ими оказались двое девятилетних школьников.
По информации телеграм-канала Mash Batash, в настоящий момент с ними и их родителями разбираются полицейские. Как утверждает тг-канал, в связи с инцидентом будет заведено уголовное дело.
Уфимский адвокат Виталий Буркин прокомментировал вероятность возбуждения уголовного дела против мальчиков. По его мнению, привлечь к уголовной ответственности детей в возрасте девяти лет будет невозможно. В данной ситуации наказание могут понести только их родители, которых могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей, однако и в этом случае правоохранителям придется постараться, чтобы их доказать их виновность.
Напомним, ранее в Уфе подростки потушили Вечный огонь в парке имени И. Якутова. По информации МВД, личности причастных к акту вандализма были установлены — ими оказались четверо 15-летних подростков. Сейчас с ними разбираются правоохранители.
Также в 2022 году жители Ишимбая пожаловались на подростков, превративших Вечный огонь в костер для обогрева. Кроме того, они, по словам местных жителей, бросают в огонь взрывные «бомбочки», громко слушают музыку и устраивают «различные виды кощунства».