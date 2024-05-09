mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

В Башкирии грузовик разнес легковую иномарку: есть погибший

В Башкирии грузовик разнес легковую иномарку: есть погибший

9 мая 2024, 07:08
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Авария с трагическим исходом произошла на трассе М-7. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС. Смертельное ДТП случилось под деревней Салпарово в Дюртюлинском районе.

По данным спасателей, на автодороге столкнулись «Тойота» и большегруз FAW. Удар оказался настолько сильным, что 45-летний водитель легковушки погиб на месте. Прибывшим на месте врачам оставалось только констатировать смерть автолюбителя.

Уснул за рулем: в Башкирии водитель иномарки устроил тройное ДТП
Узнать подробнее

Как видно на кадрах с места аварии, фура после столкновения завалилась на бок и уперлась в заграждение. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить.

Читайте также:
Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии КлебановаПьяная директор школы насмерть задавила женщинуСтрашная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка
#Происшествия#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
Подпишитесь
Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы
Сегодня, 11:25
Башкирию впервые атаковали беспилотники
Сегодня, 09:05
Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы
Сегодня, 09:03
Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»
Сегодня, 10:26
В Уфе открыли памятник Гази Загитову
Сегодня, 07:46
Путин поздравил Хабирова с Днем Победы
Сегодня, 05:44
"