В Башкирии грузовик разнес легковую иномарку: есть погибший

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По данным спасателей, на автодороге столкнулись «Тойота» и большегруз FAW. Удар оказался настолько сильным, что 45-летний водитель легковушки погиб на месте. Прибывшим на месте врачам оставалось только констатировать смерть автолюбителя.
Как видно на кадрах с места аварии, фура после столкновения завалилась на бок и уперлась в заграждение. Водитель грузовика не пострадал.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить.