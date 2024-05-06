Мама-блогер из Башкирии заняла первое место на международном конкурсе

Как рассказывает сама Анора, пела она с детства, но так сложилось, что её первый выход на сцену случился в 37 лет, после рождения четвертого ребенка. 7 мая 2023 года женщина впервые вышла на сцену на отчётном концерте музыкальной школы, где учится её сын.