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«Уфимскую волну — 2024» покорила многодетная мама-блогер из Благовещенска

Мама-блогер из Башкирии заняла первое место на международном конкурсе

6 мая 2024, 09:13
Фото: 1MI

«Уфимскую волну — 2024» покорила многодетная мама-блогер из Благовещенска

Впервые Анора Султанова запела в 37 лет.

В Уфе состоялся Международный конкурс «Good Day Fest». На нем выступила многодетная мама-блогер из Благовещенска по имени Анора Султанова, она заняла первое место. До победы в Гран-при поющей маме не хватило лишь пары баллов.

Как признается сама Анора, она конечно же расстроилась, но, в тот же момент рада, как члены жюри оценили её выступление, назвав голос красивым и выразительным. Во время выступления жительницы Благовещенска в зрительном зале её поддерживал старший сын Ильфир.

Как рассказывает сама Анора, пела она с детства, но так сложилось, что её первый выход на сцену случился в 37 лет, после рождения четвертого ребенка. 7 мая 2023 года женщина впервые вышла на сцену на отчётном концерте музыкальной школы, где учится её сын.

— «Слава Богу, моя мечта сбылась, верю, что у меня все получится, и республика Башкортостан ещё мной будет гордится! Моя цель — принять участие в конкурсе, победить, а потом спеть в Олимпийском в Москве или спеть в Кремлёвском дворце, и самое главное, чтобы я пела с душой!» — написала Анора в анкете участков конкурса «Уфимская волна — 2024».
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