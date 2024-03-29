В Башкирии мать двоих детей уже три месяца не получает зарплату

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Жительница Башкирии Альбина Б. работала дворником в отделе ЗАГС г. Ишимбай, но вот уже в течение трех месяцев её не выплачивают зарплату. Женщина рассказывает, что у неё двое несовершеннолетних детей.
— Всю зиму на совесть очищала 2 тыс кв территории нашего ЗАГСа и не получила ни копейки. Куда бы не обратилась, никто не может помочь, — рассказывает Альбина.
По её словам, за свою работу она зарабатывала всего шесть тысяч рублей, однако и этих денег она так и не получила.