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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:23

Мама двоих детей не может три месяца получить зарплату дворника в Ишимбае

В Башкирии мать двоих детей уже три месяца не получает зарплату

29 марта 2024, 06:02
Фото: 1MI

Мама двоих детей не может три месяца получить зарплату дворника в Ишимбае

Жительница Ишимбая работала в городском ЗАГСе дворником и получала 6 тыс. рублей в месяц, рассказала она в соцсетях.

Жительница Башкирии Альбина Б. работала дворником в отделе ЗАГС г. Ишимбай, но вот уже в течение трех месяцев её не выплачивают зарплату. Женщина рассказывает, что у неё двое несовершеннолетних детей.

— Всю зиму на совесть очищала 2 тыс кв территории нашего ЗАГСа и не получила ни копейки. Куда бы не обратилась, никто не может помочь, — рассказывает Альбина.

По её словам, за свою работу она зарабатывала всего шесть тысяч рублей, однако и этих денег она так и не получила.

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#Общество#Зарплата#Новости Башкирии#Азамат Нухов#ЗАГС#Ишимбай
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