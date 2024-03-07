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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В год семьи в Башкирии запускают программу заботы о здоровье будущих мам и детей

В год семьи в Башкирии запускают программу заботы о здоровье будущих мам и детей

7 марта 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Проект будет способствовать сохранению здоровья будущих мам и детей, повышению уровня рождаемости, снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных.

В феврале 2024 года в ходе послания Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин, детей. Он позволит обеспечить их необходимой помощью высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны, повысит доступность качественной медицины и, как результат, — будет способствовать росту рождаемости в стране.

В марте 2024 года помимо Башкирии программа стартует Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай и Саха (Якутия). Также в пилоте участвуют два госпиталя — в Москве и Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.

— Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Программа включает в себя онлайн-консультацию профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги.

Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров «Мать и дитя», медтех-холдинг «Доктис», «Ростелеком», группа компаний «Цифромед», страховая компания «Пульс».

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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