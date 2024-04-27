Майские каникулы в Башкирии начнутся с похолодания

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сегодня, 27 апреля, температура воздуха составит +21, +26°. День пройдет без дождей, ветер умеренный.
28 апреля днем местами дожди и грозы. Ветер с порывами до сильного. Ночью похолодает до +12, +17°, в юго-восточных районах столбик термометра окажется на отметке +7°. Днем в республике ожидают +20, +25°.
29 апреля местами дожди, северный ветер. Ночью температура воздуха составит +6, +11°. Днем +13, +18°.