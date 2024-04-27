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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Майские каникулы в Башкирии начнутся с похолодания

Майские каникулы в Башкирии начнутся с похолодания

27 апреля 2024, 09:25
Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой будет погода в регионе в ближайшие дни.

Сегодня, 27 апреля, температура воздуха составит +21, +26°. День пройдет без дождей, ветер умеренный.

28 апреля днем местами дожди и грозы. Ветер с порывами до сильного. Ночью похолодает до +12, +17°, в юго-восточных районах столбик термометра окажется на отметке +7°. Днем в республике ожидают +20, +25°.

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29 апреля местами дожди, северный ветер. Ночью температура воздуха составит +6, +11°. Днем +13, +18°.

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