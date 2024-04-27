В Башкирии на ремонт крыш потратят 612 млн рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:59
Предприятие должно провести работы в 126 многоквартирных домах в девяти городах. Причем в Уфе речь идет лишь о двух многоэтажках.
Финансироваться работы будут за счет средств городского и регионального бюджетов, а также из взносов собственников. Завершить капремонт подрядчик обязан до 28 ноября.
Как сообщал Mkset, в 2024 году на ремонт крыш в бюджете Башкирии предусмотрели 451 млн рублей. В минувшем году на эти цели выделили 124 млн рублей. В основном работы велись в сельской местности, где из-за малого количества многоквартирных зданий денег из взносов не хватало. В 2022 году на ремонт крыш было предусмотрено 98 млн рублей.