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В Башкирии на ремонт крыш потратят 612 млн рублей

В Башкирии на ремонт крыш потратят 612 млн рублей

27 апреля 2024, 08:56
Фото: PxHere
В Башкирии на ремонт крыш домов потратят до 612,3 млн рублей. Соответствующий контракт Регоператор капремонта заключил с уфимским ООО «Стройгрупп».

Предприятие должно провести работы в 126 многоквартирных домах в девяти городах. Причем в Уфе речь идет лишь о двух многоэтажках.

Финансироваться работы будут за счет средств городского и регионального бюджетов, а также из взносов собственников. Завершить капремонт подрядчик обязан до 28 ноября.

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Как сообщал Mkset, в 2024 году на ремонт крыш в бюджете Башкирии предусмотрели 451 млн рублей. В минувшем году на эти цели выделили 124 млн рублей. В основном работы велись в сельской местности, где из-за малого количества многоквартирных зданий денег из взносов не хватало. В 2022 году на ремонт крыш было предусмотрено 98 млн рублей.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Ремонт#Жилье#Новости Башкирии#Финансирование#Недвижимость#Крыши
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