В Башкирии на ремонт крыш потратят 612 млн рублей

Как сообщал Mkset, в 2024 году на ремонт крыш в бюджете Башкирии предусмотрели 451 млн рублей. В минувшем году на эти цели выделили 124 млн рублей. В основном работы велись в сельской местности, где из-за малого количества многоквартирных зданий денег из взносов не хватало. В 2022 году на ремонт крыш было предусмотрено 98 млн рублей.