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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

У Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно ограничат движение

У Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно ограничат движение

26 апреля 2024, 09:05
Фото: 1MI
Ограничения продлятся в течение шести часов в субботу, 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В субботу, 27 апреля, в Уфе временно ограничат движение по нижней и верхней площадкам Уфимского амфитеатра под конгресс-холлом «Торатау». Ограничения продлятся с 07:00 до 13:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в указанное время там пройдет отправка гуманитарного конвоя в зону СВО. Отправка состоится в рамках регионального форума «Сила Отечества».

Как стало известно ранее, в Уфе временно ограничат движение на участке ул. Советской. Речь идет об участке, примыкающем к улице Октябрьской революции — проезд будет закрыт в период с 24 апреля по 3 мая. Ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции улицы Октябрьской революции.

#Азамат Нухов#Город#Уфа#Дороги#Парковка#Новости Башкирии#Транспорт
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