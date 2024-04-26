У Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно ограничат движение

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В субботу, 27 апреля, в Уфе временно ограничат движение по нижней и верхней площадкам Уфимского амфитеатра под конгресс-холлом «Торатау». Ограничения продлятся с 07:00 до 13:00.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в указанное время там пройдет отправка гуманитарного конвоя в зону СВО. Отправка состоится в рамках регионального форума «Сила Отечества».
Как стало известно ранее, в Уфе временно ограничат движение на участке ул. Советской. Речь идет об участке, примыкающем к улице Октябрьской революции — проезд будет закрыт в период с 24 апреля по 3 мая. Ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции улицы Октябрьской революции.