У Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно ограничат движение

Как стало известно ранее, в Уфе временно ограничат движение на участке ул. Советской. Речь идет об участке, примыкающем к улице Октябрьской революции — проезд будет закрыт в период с 24 апреля по 3 мая. Ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции улицы Октябрьской революции.