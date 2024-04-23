mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Уфе с завтрашнего дня ограничат проезд по улице Советской

Новые дорожные ограничения вводятся в центре Уфы

23 апреля 2024, 12:37
Фото: 1MI

В Уфе с завтрашнего дня ограничат проезд по улице Советской

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Движение на участке улицы Советской в Уфе будет временно ограничено. Речь идет об участке, примыкающем к улице Октябрьской революции — проезд будет закрыт в период с 24 апреля по 3 мая.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции улицы Октябрьской революции.

Кроме того, до 11 мая продлевается ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Октябрьской революции и Ленина. Напомним, что здесь по Ленина сейчас перекрыты крайние левые полосы.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе в связи с проведением геодезически работ временно закроют проезд по Шакшинскому мосту. 25 апреля с 10:00 до 11:00 проезд по мосту будет доступен только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная)

#Азамат Нухов#Общество#Город#Уфа#Ограничение движения#Новости Башкирии#Транспорт
Подпишитесь
Жители Башкирии построили мост, не дождавшись помощи властей
Сегодня, 09:28
Украла, выпила — в тюрьму: уфимка лишилась украшений
Сегодня, 11:19
В Уфе перекроют проезд возле Гостиного двора и на важном мосту
Сегодня, 10:59
Более 150 человек в Башкирии стали жертвами опасных насекомых
Сегодня, 10:40
В Уфе отменят праздничный салют к 9 мая
Сегодня, 10:16
Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай
Сегодня, 09:43
"