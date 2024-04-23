Новые дорожные ограничения вводятся в центре Уфы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Движение на участке улицы Советской в Уфе будет временно ограничено. Речь идет об участке, примыкающем к улице Октябрьской революции — проезд будет закрыт в период с 24 апреля по 3 мая.
Отмечается, что ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции улицы Октябрьской революции.
Кроме того, до 11 мая продлевается ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Октябрьской революции и Ленина. Напомним, что здесь по Ленина сейчас перекрыты крайние левые полосы.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе в связи с проведением геодезически работ временно закроют проезд по Шакшинскому мосту. 25 апреля с 10:00 до 11:00 проезд по мосту будет доступен только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная)