Новые дорожные ограничения вводятся в центре Уфы

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе в связи с проведением геодезически работ временно закроют проезд по Шакшинскому мосту. 25 апреля с 10:00 до 11:00 проезд по мосту будет доступен только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная)