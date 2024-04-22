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Posted Вчера, 20:10

Published Вчера, 20:10

Modified Вчера, 20:13

Updated Вчера, 20:13

Врач заявил о вреде магазинного шашлыка

Врач заявил о вреде магазинного шашлыка

22 апреля 2024, 20:10
Фото: 1MI
С приходом тепла многим россиянам хочется отведать разные виды шашлыка и маринадов. И если дома приготовить маринады не получается, то люди идут за ними в магазин.

Однако, по мнению врача-хирурга Александра Умнова, таким продуктом можно запросто отравиться, поскольку за время нахождения в магазине мясо может испортиться. При этом недобросовестные продавцы стараются сгладить процессы распада в продукте и готовят маринад с огромным количеством соли, уксуса, стабилизаторов, красителей, консервантов и другой химии. Об этом пишет NEWS.ru.

В итоге, кроме неприятного на вкус мяса, приготовленного по такой «технологии», человек рискует получить почечную недостаточность, артериальную гипертензию, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также панкреатит.

Умнов напомнил и о производителях шашлыка, которые намеренно, в целях экономии, оставляют много жира на кусках мяса. А при регулярном употреблении жирной пищи возрастает риск развития атеросклероза, который в дальнейшем может привести к нарушению кровотока в органе или ткани человека.

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