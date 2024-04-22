Врач заявил о вреде магазинного шашлыка

Однако, по мнению врача-хирурга Александра Умнова, таким продуктом можно запросто отравиться, поскольку за время нахождения в магазине мясо может испортиться. При этом недобросовестные продавцы стараются сгладить процессы распада в продукте и готовят маринад с огромным количеством соли, уксуса, стабилизаторов, красителей, консервантов и другой химии. Об этом пишет NEWS.ru.