Врач заявил о вреде магазинного шашлыка

Posted Вчера, 20:10
Published Вчера, 20:10
Modified Вчера, 20:13
Updated Вчера, 20:13
Однако, по мнению врача-хирурга Александра Умнова, таким продуктом можно запросто отравиться, поскольку за время нахождения в магазине мясо может испортиться. При этом недобросовестные продавцы стараются сгладить процессы распада в продукте и готовят маринад с огромным количеством соли, уксуса, стабилизаторов, красителей, консервантов и другой химии. Об этом пишет NEWS.ru.
В итоге, кроме неприятного на вкус мяса, приготовленного по такой «технологии», человек рискует получить почечную недостаточность, артериальную гипертензию, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также панкреатит.
Умнов напомнил и о производителях шашлыка, которые намеренно, в целях экономии, оставляют много жира на кусках мяса. А при регулярном употреблении жирной пищи возрастает риск развития атеросклероза, который в дальнейшем может привести к нарушению кровотока в органе или ткани человека.