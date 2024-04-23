Ожидается штормовой ветер до 20 м/с

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра 15–20 м/с ожидаются в среду, 24 апреля, в республике Башкортостан. Предупреждение об ухудшении погодных условий выпустил Башгидромет.
Непогода придет и в региональный центр. Как сообщает администрация Уфы, ухудшение погоды ожидается уже сегодня вечером. Прогнозируют кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 18м/с.
По прогнозам синоптиков, 24 апреля температура воздуха в регионе ночью составит +9…+14°, по северо-востоку до +4°; днем +15…+20°, по востоку до +10°.