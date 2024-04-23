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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:40

Град и грозы: в Башкирии похолодает до +2°

Град и грозы: в Башкирии похолодает до +2°

23 апреля 2024, 03:38
Фото: PxHere
Синоптики Башгидрометцентра сообщили, какая погода ждет жителей республики в ближайшие дни.

Сегодня, 23 апреля, в республике обещают кратковременные дожди, местами град. Температура воздуха составит +23, +28°. Ожидается сильный юго-восточный ветер.

24 апреля днем и ночью по-прежнему дожди, местами грозы. Ночью столбик термометра окажется на отметке +10, +15°, в северных районах похолодает до +5°. Днем температура воздуха составит +15, +20°. В северо-восточной части региона ожидается +10°.

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25 апреля ночью и днем кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Термометр ночью покажет +2, +7°, днем +13, +18°, в северо-восточных районах +8°.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Природа
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