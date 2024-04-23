В Уфе зафиксирован новый температурный рекорд

Отметим, что это уже третий раз, когда за минувшие несколько дней в Уфе регистрируются температурные рекорды. Так, в воскресенье, 21 апреля. Метеостанция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +28,4 градуса. Предыдущий рекорд также был зафиксирован в 2012 году, когда температура воздуха составила +25,9 градусов.