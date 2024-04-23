В Уфе зафиксирован новый температурный рекорд

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Днем 22 апреля в очередной раз зафиксировали терекрытие абсолютного максимума температуры воздуха зафиксировали в понедельник, 22 марта, на аэрологической станции Уфа-Дема. Температура воздуха составила +28,4 градуса. Предыдущий рекорд в +25,8° этот день погода установила в 2012 году.
Отметим, что это уже третий раз, когда за минувшие несколько дней в Уфе регистрируются температурные рекорды. Так, в воскресенье, 21 апреля. Метеостанция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +28,4 градуса. Предыдущий рекорд также был зафиксирован в 2012 году, когда температура воздуха составила +25,9 градусов.
По данным Башгидрометцентра, во второй половине текущей недели в Башкирии ожидается похолодание. Так, в среду, 24 апреля, ночью местами кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15°, по северу до +5°, днем +15, +20°, по северо-востоку до +10°.
В четверг, 25 апреля, также ожидается выпадение осадков — местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +13, +18°, по северо-востоку до +8°.