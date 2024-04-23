mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Абсолютный максимум температуры воздуха вновь перекрыт в Уфе

В Уфе зафиксирован новый температурный рекорд

23 апреля 2024, 04:30
Фото: 1MI

Абсолютный максимум температуры воздуха вновь перекрыт в Уфе

Предыдущий температурный максимум был зафиксирован в Уфе более десяти лет назад, сообщает Башгидрометцентр.

Днем 22 апреля в очередной раз зафиксировали терекрытие абсолютного максимума температуры воздуха зафиксировали в понедельник, 22 марта, на аэрологической станции Уфа-Дема. Температура воздуха составила +28,4 градуса. Предыдущий рекорд в +25,8° этот день погода установила в 2012 году.

Новый температурный рекорд побит в Уфе
Узнать подробнее

Отметим, что это уже третий раз, когда за минувшие несколько дней в Уфе регистрируются температурные рекорды. Так, в воскресенье, 21 апреля. Метеостанция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +28,4 градуса. Предыдущий рекорд также был зафиксирован в 2012 году, когда температура воздуха составила +25,9 градусов.

По данным Башгидрометцентра, во второй половине текущей недели в Башкирии ожидается похолодание. Так, в среду, 24 апреля, ночью местами кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15°, по северу до +5°, днем +15, +20°, по северо-востоку до +10°.

В четверг, 25 апреля, также ожидается выпадение осадков — местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +13, +18°, по северо-востоку до +8°.

Читайте также:
В Башкирии проходят основные пики паводкаВ башкирском городе Белорецке река вышла из береговСамый холодный день в истории. В Уфе побит температурный рекорд
#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Погода#Весна#Новости Башкирии#Погода в Уфе#Башгидрометцентр
Подпишитесь
Следком возбудил дело после избиения подростков в Башкирии
Вчера, 13:50
В Уфе при загадочных обстоятельствах умер новорождённый ребёнок
Сегодня, 04:18
В Уфе ГИБДД массово ловит должников
Сегодня, 04:00
Град и грозы: в Башкирии похолодает до +2°
Сегодня, 03:38
Глава района в Башкирии прошелся по полям с яйцами
Сегодня, 01:48
"