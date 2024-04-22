Новый температурный рекорд побит в Уфе

Кроме того, несколькими днями ранее в Уфе был зафиксирован еще один температурный рекорд. Так, в пятницу, 19 апреля, температура воздуха составила +29,3 градуса. Примечательно, что предыдущий рекорд 19 апреля (+26 градусов) относится к 2012 году.