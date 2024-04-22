Новый температурный рекорд побит в Уфе

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Новый температурный рекорд зафиксировали в Уфе в воскресенье, 21 апреля. Метеостанция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +28,4 градуса.
Отмечается, что в городе более десяти лет не регистрировалось подобных температурных значений. Так, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году, когда температура воздуха составила +25,9 градусов.
Кроме того, несколькими днями ранее в Уфе был зафиксирован еще один температурный рекорд. Так, в пятницу, 19 апреля, температура воздуха составила +29,3 градуса. Примечательно, что предыдущий рекорд 19 апреля (+26 градусов) относится к 2012 году.
Напомним, по данным Башгидромета, в Башкирию в середине рабочей недели придет похолодание. В среду, 24 апреля, днем в республике температура воздуха составит в среднем +13, +18°, по северо-востоку до +8°.