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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:50

Новый температурный рекорд побит в Уфе

Новый температурный рекорд побит в Уфе

22 апреля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Предыдущий рекорд зафиксировали в Уфе 12 лет назад, сообщает Башгидрометцентр.

Новый температурный рекорд зафиксировали в Уфе в воскресенье, 21 апреля. Метеостанция Уфа-Дема зафиксировала температуру воздуха +28,4 градуса.

Отмечается, что в городе более десяти лет не регистрировалось подобных температурных значений. Так, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году, когда температура воздуха составила +25,9 градусов.

Кроме того, несколькими днями ранее в Уфе был зафиксирован еще один температурный рекорд. Так, в пятницу, 19 апреля, температура воздуха составила +29,3 градуса. Примечательно, что предыдущий рекорд 19 апреля (+26 градусов) относится к 2012 году.

Напомним, по данным Башгидромета, в Башкирию в середине рабочей недели придет похолодание. В среду, 24 апреля, днем в республике температура воздуха составит в среднем +13, +18°, по северо-востоку до +8°.

#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Температура воздуха
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