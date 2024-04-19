В Уфе перекрыли проезд на проспект Октября

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Уфе ограничено движение по Дежнёвскому путепроводу, который связывает Черниковку с проспектом Октября и является связующей нитью микрорайона с остальной частью города. Об этом сообщила администрация Орджоникидзевского района.
Муниципалитет передаёт, что ограничение движения связано с ремонтными работами:
— На главном выезде из Черниковки устраняют дефекты дорожного полотна.
Из-за ремонта перекрыты две полосы в сторону проспекта Октября. Работы должны будут завершиться 21 апреля (в воскресенье).