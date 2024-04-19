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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Выезд на проспект Октября в Уфе перекрыт до конца недели

В Уфе перекрыли проезд на проспект Октября

19 апреля 2024, 06:32

Выезд на проспект Октября в Уфе перекрыт до конца недели

Дорожники начали латать ямы на путепроводе.

В Уфе ограничено движение по Дежнёвскому путепроводу, который связывает Черниковку с проспектом Октября и является связующей нитью микрорайона с остальной частью города. Об этом сообщила администрация Орджоникидзевского района.

Муниципалитет передаёт, что ограничение движения связано с ремонтными работами:

— На главном выезде из Черниковки устраняют дефекты дорожного полотна.

Из-за ремонта перекрыты две полосы в сторону проспекта Октября. Работы должны будут завершиться 21 апреля (в воскресенье).

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#Идэль Гумеров#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Орджоникидзевский район#Черниковка
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