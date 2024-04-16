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На севере Уфы из-за прорыва канализации затопило улицу

Из-за прорыва канализации в Уфе затопило рельсы

16 апреля 2024, 04:44

На севере Уфы из-за прорыва канализации затопило улицу

Движение трамваев перекрыто.

На улице Трамвайной дождь и авария на канализационных сетях привели к размытию грунта под трамвайными путями. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа мобильная».

По данным телеграм-канала, ночью произошёл прорыв канализационной трубы. Так как она располагается под трамвайными путями, поток воды смыл грунт под рельсами. Авария произошла в районе остановки общественного транспорта «Уфимский хлеб».

Директор муниципального Управления инфраструктурой транспорта г. Уфы Олег Хмарин заявил, что движение трамваев в сторону Черниковки по улице Трамвайной остановлено. По его словам, возобновить сообщение электротранспорта удастся только к обеду.

Кроме того, автомобилисты не смогли проехать по Трамвайной — регулировщики перекрыли проезд по улицы, направляя транспортный поток на Индустриальное шоссе, об этом написал телеграм-канал «БашДТП | Bash.dtp.official».

Редакция Mkset.ru обратилась в пресс-службу «Уфаводоканала» с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации ответ не получен.

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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Электротранспорт#Новости Башкирии#Транспорт#Прорыв канализации#Уфаводоканал#Коммунальная авария
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