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Микрорайон Черниковка

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Август 2024
Видео. Пьяный «шашечник» протаранил автобус в Уфе
Опасный манёвр вечера среды, 28 августа, закончился для «суетолога» больницей, сообщают очевидцы.
28 августа 2024, 19:53
Июнь 2024
Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы
10 июня 2024, 15:04
Трамвай сошел с рельсов в Уфе
Новый инцидент с электротранспортом произошел в уфимской Черниковке, сообщают пользователи соцсетей.
10 июня 2024, 14:32
Май 2024
В Уфе неизвестный мужчина преследовал девочку и приставал к школьникам
18 мая 2024, 14:00
Апрель 2024
«Настроили очень криво»: жители Уфы оказались недовольны работой новых светофоров
Из-за странной схемы движения страдают как автомобилисты, так и водители.
21 апреля 2024, 06:19
В Уфе перекрыли проезд на проспект Октября
Дорожники начали латать ямы на путепроводе.
19 апреля 2024, 06:32
Декабрь 2023
В Уфе ищут подрядчика на содержание парков и скверов
Средства пойдут на очистку от мусора и снега, полив деревьев и содержание газонов.
24 декабря 2023, 04:49

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