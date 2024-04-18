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Зарезала ради телефона: уфимка напросилась в гости к старушке и зверски убила хозяйку

Зарезала ради телефона: уфимка напросилась в гости к старушке и зверски убила хозяйку

18 апреля 2024, 07:31
Фото: PxHere
Уфимку будут судить за жестокое убийство 62-летней пенсионерки. Об этом сообщает Следственный комитет.

Зверское преступление уфимка совершила в начале апреля. Обвиняемая познакомилась с потерпевшей на остановке. Слово за слово, бабушка пригласила новую знакомую к себе в Иглино.

Женщины устроили банкет со спиртным, однако спустя время дружеская обстановка нарушилась: между хозяйкой и гостьей произошел конфликт. В итоге перепалка перешла в рукоприкладство: 39-летняя схватила нож и нанесла два удара старушке в шею. Травмы оказались смертельными. Расправившись с пенсионеркой, горожанка забрала ее телефон и банковскую карту, после чего уехала в Уфу.

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Тело погибшей обнаружили в квартире лишь спустя три дня. Подозеваемую в убийстве нашли после того, как она оплатила карточкой своей жертвы покупки и попала на камеры видеонаблюдения. Женщину вскоре задержали.

«В настоящее время с ней проведены первоначальные следственные действия, судом на время следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили следователи.
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