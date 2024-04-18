Зарезала ради телефона: уфимка напросилась в гости к старушке и зверски убила хозяйку

Женщины устроили банкет со спиртным, однако спустя время дружеская обстановка нарушилась: между хозяйкой и гостьей произошел конфликт. В итоге перепалка перешла в рукоприкладство: 39-летняя схватила нож и нанесла два удара старушке в шею. Травмы оказались смертельными. Расправившись с пенсионеркой, горожанка забрала ее телефон и банковскую карту, после чего уехала в Уфу.