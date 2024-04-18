Зарезала ради телефона: уфимка напросилась в гости к старушке и зверски убила хозяйку

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Зверское преступление уфимка совершила в начале апреля. Обвиняемая познакомилась с потерпевшей на остановке. Слово за слово, бабушка пригласила новую знакомую к себе в Иглино.
Женщины устроили банкет со спиртным, однако спустя время дружеская обстановка нарушилась: между хозяйкой и гостьей произошел конфликт. В итоге перепалка перешла в рукоприкладство: 39-летняя схватила нож и нанесла два удара старушке в шею. Травмы оказались смертельными. Расправившись с пенсионеркой, горожанка забрала ее телефон и банковскую карту, после чего уехала в Уфу.
Тело погибшей обнаружили в квартире лишь спустя три дня. Подозеваемую в убийстве нашли после того, как она оплатила карточкой своей жертвы покупки и попала на камеры видеонаблюдения. Женщину вскоре задержали.
«В настоящее время с ней проведены первоначальные следственные действия, судом на время следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили следователи.