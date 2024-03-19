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В Башкирии вынесли приговор мужчине насмерть заколовшего ножом 81-летнюю бабушку

После совершения кражи житель Башкирии убил 81-летнюю женщину и поджег её дом

19 марта 2024, 07:41
Фото: 1MI

В Башкирии вынесли приговор мужчине насмерть заколовшего ножом 81-летнюю бабушку

Подсудимый частично признал вину в совершенных преступлениях, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Житель Учалинского района незаконно проник в дом своей 81-летней соседки и напал на неё. Кухонным ножом злоумышленник нанёс ей несколько ударов в область шеи, груди и живота. Отмечается, что в силу своего престарелого возраста находилась в беспомощном состоянии.

После совершения убийства, мужчина предпринял попытку скрыть следы преступления. Он поджег жилое помещение, где проживала потерпевшая, причинив тем самым ущерб на сумму свыше 620 тыс. рублей.

Примечательно, что в тот же день подсудимый пробрался в здание сельской библиотеки, откуда похитил многофункциональное устройство (МФУ) и монитор, после чего скрылся с места преступления. Однако на этом злоумышленник решил не останавливаться.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

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#Азамат Нухов
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