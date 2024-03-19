После совершения кражи житель Башкирии убил 81-летнюю женщину и поджег её дом

Инцидент произошел в июле 2022 года. Житель Учалинского района незаконно проник в дом своей 81-летней соседки и напал на неё. Кухонным ножом злоумышленник нанёс ей несколько ударов в область шеи, груди и живота. Отмечается, что в силу своего престарелого возраста находилась в беспомощном состоянии.