После совершения кражи житель Башкирии убил 81-летнюю женщину и поджег её дом

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:44
Инцидент произошел в июле 2022 года. Житель Учалинского района незаконно проник в дом своей 81-летней соседки и напал на неё. Кухонным ножом злоумышленник нанёс ей несколько ударов в область шеи, груди и живота. Отмечается, что в силу своего престарелого возраста находилась в беспомощном состоянии.
После совершения убийства, мужчина предпринял попытку скрыть следы преступления. Он поджег жилое помещение, где проживала потерпевшая, причинив тем самым ущерб на сумму свыше 620 тыс. рублей.
Примечательно, что в тот же день подсудимый пробрался в здание сельской библиотеки, откуда похитил многофункциональное устройство (МФУ) и монитор, после чего скрылся с места преступления. Однако на этом злоумышленник решил не останавливаться.
Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.