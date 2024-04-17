Призыв Фатхуллы Исхакова, подъём уровня воды в Белой и биолаборатории в Башкирии

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
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Updated Сегодня, 13:03
В Башкирии можно выжить на 5,4 тыс рублей. Во всяком случае, так считают специалисты Росстата. По их мнению, столько стоит набор из 33 продуктов.
Пенсионер Фатхулла Исхаков поговорил с главным редактором Mkset.ru. Мужчина, которые спустя более, чем полвека смог доказать, что его тюремный срок был ошибкой правоохранителей, добивается от государства компенсации. Однако суды встают на сторону министерства финансов. Находясь на грани отчаяния, Фатхулла Исхаков попросил журналистов России помочь «справиться с этим беспределом». Возможно, считает многострадальный борец за справедливость, суды откладывают решение в его пользу, так как дожидаются его смерти.
Уровень Белой поднялся на сутки на 17 сантиметров, рассказала пресс-служба госкомитета по ЧС. При этом в Ишимбае река поднялась до 319 см, прибавив за сутки 61 см. Возле уфимского Монумента Дружбы до выхода реки на пойму остаётся 19 см.
Начальница Управления капитального строительства отделалась домашним арестом, но получила обвинение от следователей — на Инну Иксанову завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, приведшем к тяжким последствиям. Выяснилось, что УЗИ-аппараты, закупленные под её контролем и с её согласия за 57 млн рублей, оказались контрафактными и не работают во благо граждан.
Появление биолаборатории в черте Уфы анонсировал исполняющий обязанности министра строительства Артём Ковшов. Здание планируется возвести на улице Шафиева. Цель научно-исследовательского центра — расшифровка опасных инфекций. Проект биолаборатории уже готов, строители подали заявку на получение разрешения от госэкспертизы. Строительство должно начаться в конце 2024 года.