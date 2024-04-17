Призыв Фатхуллы Исхакова, подъём уровня воды в Белой и биолаборатории в Башкирии

Пенсионер Фатхулла Исхаков поговорил с главным редактором Mkset.ru. Мужчина, которые спустя более, чем полвека смог доказать, что его тюремный срок был ошибкой правоохранителей, добивается от государства компенсации. Однако суды встают на сторону министерства финансов. Находясь на грани отчаяния, Фатхулла Исхаков попросил журналистов России помочь «справиться с этим беспределом». Возможно, считает многострадальный борец за справедливость, суды откладывают решение в его пользу, так как дожидаются его смерти.