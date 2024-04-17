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Глава МИД РФ посетил выставку, посвященную Башкирии

Лавров пил башкирский кумыс

17 апреля 2024, 16:37
Фото: 1MI

Глава МИД РФ посетил выставку, посвященную Башкирии

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкирии Радий Хабиров приехали на выставку, посвященную достижениям региона. РИА «Новости» пишут, что там чиновники пили местный кумыс и осмотрели юрту.

Выставка проводилась для показа экономического, инвестиционного и туристического потенциала республики. Там гостей встречали в национальных костюмах, с чаем и чак-чаком.

Во дворе культурного центра оборудовали юрту, куда поместили ремесленников и небольшую пасеку. У въезда стояли два всадника на лошадях.

Лаврову подарили бочонок башкирского меда. Также участница Олимпийских игр по гребному слалому Алсу Миназова передала ему свое весло «для решения мировых задач».

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#Марина Шорина#Политика#Башкортостан#Хабиров Радий Фаритович
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