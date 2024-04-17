Лавров пил башкирский кумыс

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Выставка проводилась для показа экономического, инвестиционного и туристического потенциала республики. Там гостей встречали в национальных костюмах, с чаем и чак-чаком.
Во дворе культурного центра оборудовали юрту, куда поместили ремесленников и небольшую пасеку. У въезда стояли два всадника на лошадях.
Лаврову подарили бочонок башкирского меда. Также участница Олимпийских игр по гребному слалому Алсу Миназова передала ему свое весло «для решения мировых задач».