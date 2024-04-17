Лавров пил башкирский кумыс

Глава МИД РФ посетил выставку, посвященную Башкирии

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и глава Башкирии Радий Хабиров приехали на выставку, посвященную достижениям региона. РИА «Новости» пишут, что там чиновники пили местный кумыс и осмотрели юрту.