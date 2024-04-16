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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Уфе обсудили событийное наполнение юбилея города

Определена дата празднования юбилея Уфы

16 апреля 2024, 16:32
Фото: Пресс-служба главы РБ

В Уфе обсудили событийное наполнение юбилея города

Сегодня, 16 апреля, в ЦУР глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по подготовке к 450-летию Уфы. Его празднование ожидается в текущем году.

Главной темой стало наполнение событийной повестки предстоящего юбилея. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что вместе с республиканскими министерствами и ведомствами подготовлен проект мероприятий. Туда входят культурные, спортивные, образовательные мероприятия, а также молодежные проекты.

Всего в календарь вписаны порядка 100 мероприятий, в том числе федерального уровня. Некоторые из них проведут впервые, а традиционные приобретут более крупный масштаб.

Основным днём празднования 450-летия Уфы станет 31 августа. В этот день концертно-развлекательные мероприятия организуют сразу на трех площадках — в этнопарке «Ватан», на площади имени Ленина и на площади Машиностроителей.

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#Марина Шорина#Уфа#Башкортостан#Праздник#Хабиров Радий Фаритович#Ратмир Мавлиев#Юбилей Уфы
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