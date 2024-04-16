Определена дата празднования юбилея Уфы

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Главной темой стало наполнение событийной повестки предстоящего юбилея. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что вместе с республиканскими министерствами и ведомствами подготовлен проект мероприятий. Туда входят культурные, спортивные, образовательные мероприятия, а также молодежные проекты.
Всего в календарь вписаны порядка 100 мероприятий, в том числе федерального уровня. Некоторые из них проведут впервые, а традиционные приобретут более крупный масштаб.
Основным днём празднования 450-летия Уфы станет 31 августа. В этот день концертно-развлекательные мероприятия организуют сразу на трех площадках — в этнопарке «Ватан», на площади имени Ленина и на площади Машиностроителей.