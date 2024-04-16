С 27 апреля в Башкирии запретят жарить шашлыки

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Меры принимаются для борьбы с природными пожарами, возгораниями в населенных пунктах. В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сельскохозяйственного пала сухой травы, ограничение посещения лесов.
Также поднимутся штрафы за нарушения. Сегодня 187 населенных пунктов, 62 СНТ и 45 лагерей подвержены угрозе распространения природных и ландшафтных пожаров.
Напомним, что до 22 апреля в столице Башкирии ожидается аномальная жара. В эти дни будет на 7-12 градусов выше нормы.