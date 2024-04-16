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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

В Башкирии введут особый противопожарный режим перед майскими праздниками

С 27 апреля в Башкирии запретят жарить шашлыки

16 апреля 2024, 17:09
Фото: 1MI

В Башкирии введут особый противопожарный режим перед майскими праздниками

В Башкирии с 27 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Так решил глава региона Радий Хабиров после предложений спецслужб.

Меры принимаются для борьбы с природными пожарами, возгораниями в населенных пунктах. В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сельскохозяйственного пала сухой травы, ограничение посещения лесов.

Также поднимутся штрафы за нарушения. Сегодня 187 населенных пунктов, 62 СНТ и 45 лагерей подвержены угрозе распространения природных и ландшафтных пожаров.

Напомним, что до 22 апреля в столице Башкирии ожидается аномальная жара. В эти дни будет на 7-12 градусов выше нормы.

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#Марина Шорина#Общество#Пожар#Башкортостан#МЧС#Хабиров Радий Фаритович
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