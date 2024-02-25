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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»

Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»

25 февраля 2024, 12:07
Фото: телеграм-канал Ирины Головановой

Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»

Дворник из Уфы Юрий Ветлугин провел автограф-сессию на стенде Башкортостана на международной выставке-форуме «Россия».

Дворник из Уфы Юрий Ветлугин, ставший известным после фотосессии «в стиле GQ», принял участие в выставочных мероприятиях на стенде Башкортостана на международной выставке-форуме «Россия».

— Наш звездный гость провёл длительную фотосессию с участниками выставки, раздал большое количество автографов. Люди с самых разных городов узнавали Юру, общались с ним, желали успехов, он был приятно удивлён таким вниманием, — отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, добавив, что в Башкирию делегация уезжает «с яркими впечатлениями и новыми идеями для дальнейшей плодотворной работы».

Фото: телеграм-канал Ирины Головановой

Напомним, история о Юре — дворнике из Уфы с 3-й группой инвалидности и тяжелой судьбой прогремела в начале 2021 года. Тогда Юра жил в маленькой комнате, имел множество долгов и едва не лишился квартиры из-за мошенников. Известно также, что год мужчина провел в рабстве, где его избивали и морили голодом. Фотосессия широко разошлась по интернету, и это помогло дворнику Юре наладить свою жизнь.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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