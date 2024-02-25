Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»

Напомним, история о Юре — дворнике из Уфы с 3-й группой инвалидности и тяжелой судьбой прогремела в начале 2021 года. Тогда Юра жил в маленькой комнате, имел множество долгов и едва не лишился квартиры из-за мошенников. Известно также, что год мужчина провел в рабстве, где его избивали и морили голодом. Фотосессия широко разошлась по интернету, и это помогло дворнику Юре наладить свою жизнь.