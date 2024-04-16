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В рамках ПМЭФ-2024 расскажут о социальном проекте «Доброшрифт»

В рамках ПМЭФ-2024 расскажут о социальном проекте «Доброшрифт»

16 апреля 2024, 11:59
Фото: Росконгресс
В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году будет представлен социальный проект «Доброшрифт». Впервые на форуме будет установлен специальный стенд, посвященный одной из самых крупных социальных инициатив в России.

По сообщению издания 56orb.ru, данная инициатива получила поддержку Фонда Росконгресс и станет площадкой для активного общения между представителями государственных органов, бизнеса и некоммерческих организаций по вопросам социальной ответственности бизнеса, оказания помощи маломобильным людям, их профориентации и трудоустройству, а также популяризации социально-преобразующего контента о маломобильных людях через социальную рекламу и кино.

На площадке «Доброшрифт», представленной на форуме, партнеры ПМЭФ и компании, реализующие программы корпоративной социальной ответственности в области создания доступной среды и помощи маломобильным людям, смогут предложить различные темы для обсуждения. Также они имеют возможность стать партнерами проекта 2 октября 2024 года, во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом.

Социальная кампания «Доброшрифт» основана на использовании шрифта, созданного по образцу прописей детей с церебральным параличом. Каждый год, в рамках Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом, ведущие российские и международные бренды заменяют свои стандартные шрифты на Доброшрифт в логотипах, слоганах и других коммуникациях на сайтах и в социальных сетях. Главная цель такой замены — привлечение внимания к проблемам маломобильных людей.

Кампания «Доброшрифт» ежегодно охватывает более 150 миллионов человек, благодаря чему проблемы инклюзивности и интеграции людей с речевыми и двигательными нарушениями из-за церебрального паралича стали заметными в информационном пространстве и нашли свое отражение в проектах государственных институтов и бизнеса.

Общественная поддержка проекта «Доброшрифт» привлекла внимание государственных институций, промышленных компаний и коммерческих брендов. Благодаря этому проект стал центром обсуждения и разработки комплексных программ, направленных на повышение инклюзии, создание доступной среды и обеспечение техническими средствами реабилитации для людей с речевыми и двигательными нарушениями, связанными с ДЦП.

27-й Петербургский международный экономический форум начнет свою работу 5 июня текущего года. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером ПМЭФ.

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