В рамках ПМЭФ-2024 расскажут о социальном проекте «Доброшрифт»

Социальная кампания «Доброшрифт» основана на использовании шрифта, созданного по образцу прописей детей с церебральным параличом. Каждый год, в рамках Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом, ведущие российские и международные бренды заменяют свои стандартные шрифты на Доброшрифт в логотипах, слоганах и других коммуникациях на сайтах и в социальных сетях. Главная цель такой замены — привлечение внимания к проблемам маломобильных людей.