Объем закупок госкомпаний у самозанятых в I квартале 2024 года — более 2,2 млрд

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:02
Александр Исаевич, глава Корпорации МСП, подчеркнул, что самозанятые в настоящее время имеют те же преференции, что и представители малого и среднего бизнеса. Это позволило упростить их участие в государственных закупках по 223-ФЗ. Количество самозанятых-поставщиков увеличилось на 48%, их общее число приблизилось к 2900, пишет газета «Известия».
Наибольший рост объема закупок у самозанятых в Курской области (+504 млн рублей), Москве (+211 млн) и Санкт-Петербурге (+92 млн). Эти регионы также занимают первые места в целом по объему закупок у самозанятых: 0,5 миллиарда рублей в Курской области, 0,38 млрд в Москве и 0,13 млрд в Санкт-Петербурге.
Наибольший прирост объемов закупок у самозанятых зафиксирован в таких сферах, как вспомогательные услуги в финансовом посредничестве и страховании (+660 млн рублей и более чем 1000-кратный рост), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 млн и почти семикратный рост), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 млн и рост в 12,5 раза).
Согласно статистике, с 2019 года по первый квартал 2024 года около 14 000 самозанятых заключили контракты на поставки с крупнейшими заказчиками по 223-ФЗ. Средняя сумма по этим сделкам составляет 546 000 рублей, а общая стоимость заключённых договоров превышает 14,7 миллиарда рублей.
Самозанятые начали участвовать в государственных закупках по 223-ФЗ ещё с 2020 года. Поддержка самозанятых является важным элементом нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Данный нацпроект был инициирован главой государства. Курирует его первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.