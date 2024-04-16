Объем закупок госкомпаний у самозанятых в I квартале 2024 года — более 2,2 млрд

Александр Исаевич, глава Корпорации МСП, подчеркнул, что самозанятые в настоящее время имеют те же преференции, что и представители малого и среднего бизнеса. Это позволило упростить их участие в государственных закупках по 223-ФЗ. Количество самозанятых-поставщиков увеличилось на 48%, их общее число приблизилось к 2900, пишет газета «Известия».